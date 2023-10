CAPTEI: Terrazo Shopping recebe a visita do Papai Noel para celebrar o Natal

No último domingo, 29, o Terrazo Shopping deu as boas-vindas à época mais mágica do ano com a chegada do Papai Noel. Em grande estilo, o bom velhinho percorreu a movimentada CE-040 em um cortejo acompanhado por seus ajudantes, a bordo de um clássico antigo, o Puma vermelho, seguido por uma carreata de carros antigos. A alegria e a magia do Natal se espalharam pelo caminho, encantando todos que cruzaram seu trajeto.

Legenda: Papai Noel no Terrazo Shopping Foto: LC Moreira

Já próximo do fim de tarde, o Papai Noel chegou ao Terrazo Shopping, sendo recebido por um cortejo festivo com a animação contagiante da Five Mix, personagens natalinos e bailarinos da renomada Escola de Ballet Mônica Luiza. Acompanhado por eles, o Papai Noel percorreu o interior do shopping até chegar ao seu trono, onde foi recepcionado pela Banda Sinfônica Municipal de Eusébio, que encantou o público com belas músicas natalinas.

Legenda: Orquestra do Eusébio Foto: LC Moreira

Por lá, a Cia Mix da Alegria presenteou as crianças com a peça "Frozen em um Natal congelante", na praça de alimentação, seguida por uma apresentação da Banda Natal Mix.

Além da emocionante chegada do Papai Noel, o Terrazo Shopping inaugurou sua linda decoração natalina, tendo como tema "Presentes de Natal".

Legenda: Decoração Natalina no Terrazo Shopping Foto: LC Moreira

O Papai Noel estará disponível para fotos todos os dias, das 14h às 20h, na praça de eventos, no piso L1. E não só os humanos poderão registrar esse momento especial, haverá também um espaço dedicado aos pets para tirarem fotos com o bom velhinho.

Mauro Fontes Gerente de Marketing do Terrazo Shopping “O objetivo é aquecer as vendas antes das datas oficiais, celebradas em dezembro, e proporcionar aos moradores da região o maior Natal já vivenciado. O encanto e a simbologia desse período serão valorizados ao máximo, para que todos possam aproveitar ao máximo essa época de celebração e união.”

Legenda: Papai Noel do Terrazo Shopping Foto: LC Moreira

Vem ver as fotos de quem esteve por lá no primeiro lugar a receber o bom velhinho e se encantou com o 1º Natal do Terrazo! LC Moreira fez os clicks!

Legenda: Papai Noel no Terrazo Shopping Foto: LC Moreira

Legenda: Papai Noel no Terrazo Shopping Foto: LC Moreira

Legenda: Papai Noel no Terrazo Shopping Foto: LC Moreira

