Captei: Temos um #tbt de um show de aniversário

No dia 26 de novembro, sexta, Nice Sales mais uma vez surpreendeu amigos e familiares ao comemorar seus 17 anos.

Em 2020, no auge da pandemia, quando completou 15 anos, Nice festejou seu debut de uma forma diferente. Reuniu amigos e familiares. Cada um em suas casas. Ela, produziu um show, literalmente. Músicas autorais e, outras, interpretadas. Transmissão através de live. Objetivo: transformar um lugar abandonado em um espaço de alegria e cor. Como? Trocou presentes por doações para a comunidade do Quintino Cunha (@pensandobemof).

Legenda: Nice Sales, Rutênio Florêncio e Lilia Sales Foto: Lilia Sales

Tudo deu tão certo que hoje, no lugar, mais de 300 crianças têm aulas de arte, esporte, tecnologia e desenvolvem muitas atividades.

Dois anos depois, Nice volta ao palco. Mais um aniversário. Convida amigos e familiares. Todos presenciais. Apresenta novas músicas autorais. Gera emoção. Cria uma energia ímpar. Faz história, porque, mais uma vez, convence os convidados não só participarem da sua festa, mas ajudarem a impactar vidas.

Legenda: Nice Sales Foto: Amanda Nogueira

Com sua arte, seu movimento, seu show de aniversário, de talento e de solidariedade, Nice direcionou o valor arrecadado em presentes para fazer o projeto do @pensandobemof crescer, revitalizar novos espaços e, também, com artistas urbanos da periferia, fazer um caminho de pinturas em todo o Quintino Cunha, espalhando, arte, cor e pacificação.

Nice é diferenciada...Sou fã de carteirinha e aplaudo de pé!

Vem ver as fotos captadas por Amanda Nogueira:

Legenda: Lilia, Nice e Alessander Sales Foto: Amanda Nogueira

Legenda: Niver de Nice Foto: Amanda Nogueira

Legenda: Niver de Nice Foto: Amanda Nogueira

Legenda: André Gress e Nice Sales Foto: Amanda Nogueira

Legenda: Niver de Nice Foto: Amanda Nogueira

Legenda: Niver de Nice Foto: Amanda Nogueira

Legenda: Niver de Nice Foto: Amanda Nogueira

Legenda: Niver de Nice Foto: Niver de Nice

Legenda: Niver de Nice Foto: Amanda Nogueira

Legenda: Niver de Nice Foto: Amanda Nogueira

Legenda: Niver de Nice Foto: Amanda Nogueira

Legenda: Niver de Nice Foto: Amanda Nogueira

Legenda: Niver de Nice Foto: Amanda Nogueira

Legenda: Niver de Nice Foto: Amanda Nogueira

Legenda: Niver de Nice Foto: Amanda Nogueira