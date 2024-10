CAPTEI: TEDx Youth Fortaleza: Palestras que vão além do palco

Na noite de quinta-feira, 17, o auditório do Colégio 7 de Setembro Aldeota foi palco de um evento incrível: a 2ª edição do TEDx Youth. Com o objetivo de causar impacto e proporcionar uma montanha-russa de sentimentos ao público, o evento contou com palestras curtas, de até 18 minutos.

O TEDx Youth traz em seu nome a instituição TED, acompanhada pelo "X" que indica um evento licenciado e independente, o "Youth" que destaca o protagonismo jovem na produção (entre 13 a 20 anos), e o "Colégio 7 de Setembro" como instituição de apoio para a realização do evento. O projeto teve início em 2022. Foi idealizado por Manuela Viana e Eloah Amaral, alunas do Diploma IB no Colégio 7 de Setembro.

Legenda: Jasmini Barroso, Vitória de Fátima, Maria Letícia, Weza Kya, Maitê Marques e Manuela Viana Foto: LC Moreira

O tema deste ano foi "No mapa de Fortaleza ache o X", que convidou as pessoas a se aproximarem ainda mais do seu próprio patrimônio cultural. Com palestras emocionantes e inspiradoras, ministradas por personalidades como Aline Albuquerque (Artista Audiovisual, mestra em artes e educadora); Jeritza Gurgel (Advogada, Jornalista, colunista social); Hugo Fernandes (Biólogo, professor da UECE, diretor de inovação e ESG); Mariana Marques (publicitária e realizadora da feira AUÊ); Morgana Camila (publicitária, empreendedora, criadora de conteúdo digital); Nice Sales (estudante, compositora e ativista social); Rutênio Florencio (Empreendedor e líder social), o evento garantiu mais uma edição de sucesso.

Legenda: Palestrantes do TEDx Youth Foto: Yandra Lobo

Além disso, o TEDx contou com a parceria do público para ajudar socialmente as comunidades de Fortaleza. Ao comprar o ingresso, pessoas levaram 1kg de alimento, que foi doado ao projeto Pensando Bem, liderado por um dos palestrantes, Rutênio Florencio.

A 2ª edição do TEDx Youth, trouxe uma imersão 4x maior do que a primeira, já que garantiu lotação máxima dos 400 lugares do auditório. Com palestras inspiradoras e emocionantes, o evento deixou um legado na comunidade e inspirou jovens a buscar mais conhecimento e se envolver socialmente.

Legenda: Morgana Camila sendo tietada com os jovens Foto: Equipe TEDX Youth

É importante ressaltar que as palestras do TEDx Youth vão além das paredes do auditório do colégio. As palestras são enviadas para a equipe do TED e após aprovação, postadas no canal oficial do TED TALKS. Uma experiência que mostra a importância e o impacto do evento para além do seu público presencial.

O TEDx Youth 2ª edição foi mais do que um evento de palestras, foi uma experiência única e transformadora para todos os presentes, mostrando o potencial dos jovens em causar impacto na sociedade. Agora, é aguardar ansiosamente pelas próximas edições e pelos novos aprendizados que elas irão trazer.

Veja agora os momentos do evento através das fotos captadas por LC Moreira e Yandra Lôbo:

