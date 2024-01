CAPTEI: TCE-CE tem novo presidente - Rholden Queiroz assume compromisso com base em 5 pilares. Veja!

Na tarde de segunda-feira, 08, o Tribunal de Contas do Estado (TCE-CE) ganhou um novo presidente. Rholden Queiroz tomou posse para o mandato do biênio 2024-2025, após ser eleito por unanimidade pelos conselheiros da instituição. A cerimônia também marcou a nomeação de Valdomiro Távora como vice-presidente, Edilberto Pontes como corregedor e Patrícia Saboya como ouvidora.

Legenda: Edilberto Pontes, Patrícia Saboya, Rholden Queiroz e Valdomiro Távora Foto: LC Moreira

Com uma vasta experiência de 16 anos no Tribunal, Rholden Queiroz assumiu diversas funções ao longo de sua carreira. Ocupou o cargo de procurador de Contas, sendo o primeiro membro do Ministério Público de Contas a assumir essa posição. Além disso, ele exerceu a função de procurador-geral entre os anos de 2007 à 2009 e de 2011-2012. Também atuou como corregedor no biênio 2014-2015 e ocupou a posição de vice-presidente nos biênios 2016-2017 e 2018-2019.

Legenda: Rholden Queiroz Foto: LC Moreira

Rholden Queiroz Presidente do TCE-CE “Cuidar do que é de todos, melhorando vidas. Esse propósito não pode ser só memorizado, tem que ser encarnado. O coração sente, a cabeça sonha e planeja, o corpo executa. Há muito trabalho a fazer (...) Pretendo balizar minha gestão em cinco dimensões ou pilares: sustentabilidade, uso de tecnologia, consensualismo, colaboração com outras instituições e integração com a sociedade”

Rholden é graduado em Direito pela Universidade Federal do Ceará, com especialização em Direito Tributário pela Universidade de Fortaleza. Possui mestrado e doutorado em Direito Constitucional, ambos pela Faculdade de Direito da UFC. Além disso, ele é membro da Academia Cearense de Direito e autor de obras e artigos sobre controle externo e orçamento público.

Com uma sólida formação acadêmica e uma exemplar trajetória profissional, o novo presidente do TCE-CE com a promessa de uma gestão comprometida com o bem comum e a correta execução dos serviços em benefício do cidadão. Sua nomeação foi resultado do reconhecimento de suas qualidades pelos conselheiros e da confiança depositada em seu nome para liderar essa importante instituição.

Legenda: Rholden Queiroz Foto: LC Moreira

Rholden Queiroz Presidente do TCE-CE Sei das expectativas e da responsabilidade que recai sobre mim. Sinto-me muito honrado e feliz e, portanto, tenho muito o que agradecer. Não tenham dúvidas: eu darei o meu melhor. E rogo aos meus colegas conselheiros, conselheiros substitutos, procuradores de contas, servidores, assessores, colaboradores: vamos juntos!

Veja quem esteve na prestigiada posse pelas lentes de LC Moreira:

Legenda: Abelardo Benevides, Rholden Queiroz e Jade Romero Foto: LC Moreira

Legenda: Evandro Leitão, Jade Romero e Rholden Queiroz Foto: LC Moreira

Legenda: Durval Maia, Rhoden Queiroz e Leonardo Carvalho Foto: LC Moreira

Legenda: Rholden Queiroz, Jade Romero, Jeritza Gurgel e Valdomiro Távora Foto: LC Moreira

Legenda: Rholden Queiroz, Jade Romero, Germana Moraes e Abelardo Benevides Foto: LC Moreira

Legenda: Rholden Queiroz e Evandro Leitão Foto: LC Moreira

Legenda: Rholden, Giovana, Isaac e Catarina Queiroz Foto: LC Moreira

Legenda: Rholden Queiroz com a família Foto: LC Moreira

Legenda: Rholden Queiroz com, Germano, Josilda, Delano e Walter Belchior Foto: LC Moreira

Legenda: Rholden Queiroz e Manuel Pinheiro Foto: LC Moreira

Legenda: Leonardo Carvalho, Socorro França, Rholden Queiroz, Valdomiro Távora e Edilberto Pontes Foto: LC Moreira

Legenda: Valdomiro Távora, Edilberto Pontes e Leonardo Carvalho Foto: LC Moreira

Legenda: Edilberto Pontes, Haley de Carvalho e Leonardo Carvalho Foto: LC Moreira

Legenda: Cecília Pessoa, Joriza Magalhães e Alcides Saldanha Foto: LC Moreira

Legenda: Durval Maia, Germana Moraes, Leonardo Albuquerque e Manuel Pinheiro Foto: LC Moreira

Legenda: Delano, Josilda e Walter Belchior e Socorro França Foto: LC Moreira

Legenda: Ailvânia Brilhante, Natália Cals e Maysa Cortez Foto: LC Moreira

Legenda: Carmen Cinira e Marcela Camurça Foto: LC Moreira

Legenda: Cécilia Pessoa, Eliseu Batista, Talita Mendes e Caterina Pessoa Foto: LC Moreira

Legenda: Fernanda Pacobahyba, Camily Cruz e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Durval Maia, Rhoden Queiroz e Leonardo Carvalho Foto: LC Moreira

Legenda: Érica Amaral, Márcia Crisóstomo e Kátia Crescêncio Foto: LC Moreira

Legenda: Ernesto Saboia e Hélio Parente Foto: LC Moreira

Legenda: Fernanda Pacobahyba, Aluísio Ximenes e Sandra Machado Foto: LC Moreira

Legenda: Fernando Diogo, Ernesto Saboia, Luís Eduardo Menezes e Juracy Muniz Foto: LC Moreira

Legenda: Fernando Ximenes, Abelardo Benevides e Heráclito Neto Foto: LC Moreira

Legenda: Giordano Mota, André Xerez, David Benevides e Bruno Teles Foto: LC Moreira

Legenda: Jadson Cruz e Aluísio Ximenes Foto: LC Moreira

Legenda: Jeritza Gurgel e Christiane Leitão Foto: LC Moreira

Legenda: Olga Pontes e Adriana Bandeira Foto: LC Moreira

Legenda: Viviane Almada e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Sandra Machado, Socorro França e Fernanda Pacobahyba Foto: LC Moreira

Legenda: Plácido Rios, Haley de Carvalho, Fernanda Pacobayba e Manuel Pinheiro Foto: LC Moreira

Legenda: Manuel Pinheiro, Haley de Carvalho e Christiane Leitão Foto: LC Moreira

Legenda: Jeritza Gurgel, Socorro França e Camily Cruz Foto: LC Moreira

Legenda: Socorro França e Rafael Machado Foto: LC Moreira

Legenda: Júlio Augusto, Hugo Maia e Almir Pires Foto: LC Moreira

Legenda: Júlio Saraiva e Luciana Lobo Foto: LC Moreira

Legenda: Leonardo Macedo, Rogério Cristino e Jaime Cavalcante Foto: LC Moreira

Legenda: Manuel Pinheiro, Júlio Saraiva e Mauro Benevides Filho Foto: LC Moreira

Legenda: Viviane Almada e Mabel Portela Foto: LC Moreira

Legenda: Solenidade Foto: LC Moreira

Legenda: Solenidade Foto: LC Moreira

Legenda: Rholden Queiroz Foto: LC Moreira

Legenda: Patrícia Saboya e Catarina Queiroz Foto: LC Moreira

Legenda: Autoridades Foto: LC Moreira

Legenda: Bruno Silva, Marina Silveira, Esther Zaranza, Antônio Carlos, Eliz Braga, Carmem Frota e Pascoel Idário Foto: LC Moreira