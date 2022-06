Captei: Tássia Ferreira fez dupla comemoração no seu aniversário

Tássa Ferreira antecipou as comemorações do aniversário entre as amigas na quarta, véspera de feriado, para um agito no novo apartamento da família.

Legenda: Erico e Tassia Ferreira Foto: LC Moreira

A arquiteta arrasou na decoração do amplo apê. Os ambientes são todos integrados e espaçosos. Objetos minimalistas, muitos da linha do prestigiado desing brasileiro Jader Almeida, estavam por todos os lugares. Um luxo. Tremenda sofisticação!

Legenda: Tassia Ferreira Foto: LC Moreira

Bem estilo da aniversariante que, por si só, já chega chegando com sua beleza e elegância.

Legenda: Banda Balanço Social Foto: LC Moreira

No dia do aniversário, Tássia recebeu a hight society cearense para as comemoração com o agito da banda Balanço Social.

Legenda: Tássia e convidadas Foto: LC Moreira

Os drinks chamaram a atenção das convidadas que estavam bem no clima "girls just want to have fun"

Olha só!

