CAPTEI: Tallis Joias comemora 30 anos de luxo, brilho e beleza

As festas promovidas pelas Tallis Joias são marcantes como as peças que saem do seu ateliê. A expectativa para a comemoração dos 30 anos era alta e a festa, para seguir a tradição, foi inesquecível. Teve as marcas das criações da Tallis Joias: luxo, bom gosto, charme e muita alegria. Gorete Mihaliuc e as filhas Talynie e Talyzie receberam amigos e clientes no La Maison Buffet, com decoração de Gil Santos, que traduziu para o espaço todo o estilo da marca.

Legenda: Gorete, Talyzie e Talynie Mihaliuc Foto: LC Moreira

Legenda: Igor e Aline Félix Queiroz Barroso Foto: LC Moreira

Legenda: Beto e Ana Studart Foto: LC Moreira

Legenda: Jeritza Gurgel, Stella Rolim, Karmilse Porto e Ana Ramalho Foto: LC Moreira

A festa contou com muita música, com os DJs Davi Fiuza e Neumann; e shows de Latino e Daniel Boaventura.

LC Moreira captou os melhores cliques da noite. Confira!

Legenda: Talyzie e Talynie Mihaliuc com Patrícia Macedo e Renata Jereissati Foto: LC Moreira

Legenda: Daniel Boaventura Foto: LC Moreira

Legenda: Aline Barroso, Cristiana Carneiro e Rilka Bezerra Foto: LC Moreira

Legenda: Michelinne e Edilson Pinheiro e Gorette Mihaliuc Foto: LC Moreira

Legenda: Carol e Roberto Cláudio Foto: LC Moreira

Legenda: Os parabéns da Tallis Foto: LC Moreira

Legenda: Lorena Preste e Natália Herculano Foto: LC Moreira

Legenda: Ticiana Maia e Gaudêncio Lucena Foto: LC Moreira

Legenda: Pedro Porcelini e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Nícolas, Nicole e Talyzie Mihaliuc e Marcelo Sombra Foto: LC Moreira

Legenda: Cristiano Peixoto, Ciro Gomes e Giselle Bezerra Foto: LC Moreira

Legenda: Stella Rolim, Socorro França, Hilária Barreto e Priscila Dias Foto: LC Moreira

Legenda: Meiriane Machado, Talyzie Mihaliuc e Assis Machado Foto: LC Moreira

Legenda: Ariston Araújo, Tuta Sancho, Luiz Carlos Tomé, Aderaldo Silva e Odimar Feitosa Foto: LC Moreira

Legenda: Racini e Branca Mourão, Mariana Dafonte e Rodrigo Maia Foto: LC Moreira

Legenda: Jeritza Gurgel, Talyzie Mihaliuc e Daniele Peixoto Foto: LC Moreira

Legenda: Rayane Feitosa, Talyzie Mihaliuc e Rafael Leal Foto: LC Moreira

Legenda: Gorete Mihaliuc, Michelinne e Edilson Pinheiro Foto: LC Moreira

Legenda: Letícia e Sérgio Macedo Foto: LC Moreira

Legenda: Layla Fujita, Rachel Teixeira e Nerci Ciarline Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Studart, Claudete e Ana Paula Daud Foto: LC Moreira

Legenda: Flávio Menezes e Talynie Mihaliuc Foto: LC Moreira

Legenda: Marcelo Sombra, Talyzie e Talynie Mihaliuc e Flávio Menezes Foto: LC Moreira

Legenda: José e Jacqueline Simões, Rafaela e Deib Otoch Junior Foto: LC Moreira

Legenda: Ellen Araújo, Myrella Tomé, Ana Cláudia Canamary, Sandra Rolim e Paula Sancho Foto: LC Moreira

Legenda: Cândido e Rebecca Albuquerque Foto: LC Moreira

Legenda: Rayane Feitosa e Rafael Leal Foto: LC Moreira

Legenda: Ingra Soares e Zé Vaqueiro Foto: LC Moreira

Legenda: Flávio Menezes, Talynie, Lucas e Lunna Mihaliuc Foto: LC Moreira

Legenda: Vanessa Queirós, Talyzie Mihaliuc e Mário Queirós Foto: LC Moreira

Legenda: Talynie e Talyzie Mihaliuc com Bruna e Pedro França Foto: LC Moreira

Legenda: Talynie e Talyzie Mihaliuc com Carol e Roberto Cláudio Foto: LC Moreira

Legenda: João Cateb, Ana Paula, Roberto e Claudete Daud Foto: LC Moreira

Legenda: Talynie e Talyzie Mihaliuc com Danielly Linheiro e Mabel Portela Foto: LC Moreira

Legenda: Juliana Roma, Ticiana Maia e Thais Moreno Foto: LC Moreira

Legenda: Débora Sena, Viviane Nascimento e Marília Pinheiro Foto: LC Moreira

Legenda: Talynie e Talyzie Mihaliuc, Zildina Pessoa, Kerina Pontes e Bebeto Albano Foto: LC Moreira

Legenda: Talyzie e Talynie Mihaliuc com Aline e Almino Loyola Foto: LC Moreira

Legenda: Talyzie e Talynie Mihaliuc com Déborah Nibon e Cristina Vasconcelos Foto: LC Moreira

Legenda: Will Maranhão e Christiane Diógenes Foto: LC Moreira

Legenda: Talyzie e Talynie Mihaliuc com Gerardo e Marina Santos Foto: LC Moreira

Legenda: Talyzie e Talynie Mihaliuc com Ingra Soares e Zé Vaqueiro Foto: LC Moreira

Legenda: Talyzie e Talynie Mihaliuc com Letícia e Sérgio Macedo Foto: LC Moreira

Legenda: Talyzie e Talynie Mihaliuc com Madelena Rego e Augusto Trévia Foto: LC Moreira

Legenda: Talyzie e Talynie Mihaliuc com Rachel e Paulo Régis Teixeira Foto: LC Moreira

Legenda: Talyzie, Gorete e Talynie Mihaliuc com Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Thais Moreno, Juliana Roma, Talyzie Mihaliuc e Vanessa Queirós Foto: LC Moreira

Legenda: Talyzie e Talynie Mihaliuc com Sarah Castro e Larissa Gomes Foto: LC Moreira

Legenda: Vicente e Inês de Castro Foto: LC Moreira

Legenda: Sérgio Macedo, Marcelo Sombra, Paulo Régis Teixeira, Marcelo Arrais e Anselmo Junior Foto: LC Moreira

Legenda: Thais Duarte, Talyzie Mihaliuc e Clausens Duarte Foto: LC Moreira

Legenda: Racini e Branca Mourão Foto: LC Moreira

Legenda: Walter e Soraya Pinheiro Foto: LC Moreira

Legenda: Giuliana Botelho, Marta Freire e Vanessa Queirós Foto: LC Moreira

Legenda: Gorette Mihaliuc e família Foto: LC Moreira

Legenda: Gabriela, Marcela e Rafaela Franco Foto: LC Moreira

Legenda: Ítala e Gabriela Ventura Foto: LC Moreira

Legenda: Raquel Bastos e Valmir Gomes Foto: LC Moreira

Legenda: Rafaela e Germano Pessoa Foto: LC Moreira

Legenda: Waldemar e Cláudia Cartaxo Foto: LC Moreira

Legenda: Rachel e Paulo Régis Teixeira Foto: LC Moreira

Legenda: Maria Lúcia Negrão, Letícia Macedo, Maira Silva, Rilka Bezerra e Sakiê Brooks Foto: LC Moreira

Legenda: Pedro Carapeba, Deib Otoch Junior, Vicente de Castro e Phillip Brooks Foto: LC Moreira

Legenda: Rosi, Guiomar, Odimar, Leomar e Celmar Feitosa Foto: LC Moreira

Legenda: Inês de Castro, Surama Geleilate, Adriana Arrais, Letícia Macedo e Maria Lúcia Negrão Foto: LC Moreira

Legenda: Paulo, Lara e Hugo Machado, Kelviane Barros e Hugo Machado Foto: LC Moreira

Legenda: Thais Moreno, Talynie Mihaliuc e Juliana Roma Foto: LC Moreira

Legenda: Kelly Nobre e Talyzsie Mihaliuc Foto: LC Moreira

Legenda: Latino Foto: LC Moreira

Legenda: Marcio Menezes, Luiz Helder, Roberto Gradvohl, Osní Coelho e George Assunção Foto: LC Moreira

Legenda: Rejane Belchior e Talita Bulhões Foto: LC Moreira

Legenda: Latino Foto: LC Moreira

Legenda: Latino Foto: LC Moreira

Legenda: Pompeu Vasconcelos, Juliana Queiroz, Mariana Dafonte, Rafaela Melo e Danielly Linheiro Foto: LC Moreira

Legenda: Marcelo Sombra, Cândido Albuquerque, Talyzie Mihaliuc e Rebecca Albuquerque Foto: LC Moreira

Legenda: Marcelo, Letícia, Luana e Adriana Arrais Foto: LC Moreira

Legenda: Silvinha Fiúza e Manu Romcy Foto: LC Moreira

Legenda: Renan Dantas e Michelle Custódio Foto: LC Moreira

Legenda: Adriana e Luana Arrais, Letícia Cavalcante e Letícia Arrais Foto: LC Moreira

Legenda: André Bezerra e Paula Ferreira Foto: LC Moreira

Legenda: Charliane Custódio e Wellington Oliveira Foto: LC Moreira

Legenda: André Viana e Rodrigo Porto Foto: LC Moreira

Legenda: Carlo Bastos e Talita Bulhões Foto: LC Moreira

Legenda: Ariston e Ellen Araújo, Talysie Mihaliuc, Paula e Tuta Sancho Foto: LC Moreira

Legenda: Bruna e Pedro França Foto: LC Moreira

Legenda: Cláudia Majela e Lilian Porto Foto: LC Moreira

Legenda: Catarina Cavalcante e Érika Figueiredo Foto: LC Moreira

Legenda: Guiomar e Odimar Feitosa Foto: LC Moreira

Legenda: Rodrigo e Carla Nogueira Foto: LC Moreira

Legenda: Natália Varela, Jeritza Gurgel, Talynie Mihaliuc e Luciana Monteiro Foto: LC Moreira

Legenda: Cristina e Luiz Cláudio Brasil Foto: LC Moreira

Legenda: Cristiano e Daniele Peixoto Foto: LC Moreira

Legenda: Pedro Carapeba e Maria Lúcia Negrão Foto: LC Moreira

Legenda: Sandra e Eduardo Rolim e Talyzie Mihaliuc Foto: LC Moreira

Legenda: Cristiana e Lúcio Carneiro Foto: LC Moreira

Legenda: Felipe Rangel, Mariana Parahyba, Cynthia Rangel e Cláudio Costa Foto: LC Moreira

Legenda: Cláudia Majela, Leonardo e Livia Pádua Foto: LC Moreira

Legenda: Talyzie Mihaliuc e Lilian Porto Foto: LC Moreira

Legenda: Sakiê e Phillip Brooks Foto: LC Moreira

Legenda: Diana Gondim e Patrícia Lobo Foto: LC Moreira

Legenda: Talyzie Mihaliuc, Ana Paula Estevão e Marcelo Sombra Foto: LC Moreira

Legenda: Cynthia Rangel e Mariana Parahyba Foto: LC Moreira

Legenda: Madalena Rego e Augusto Trévia Foto: LC Moreira

Legenda: Luiz e Bárbara Facó Foto: LC Moreira

Legenda: Dudu e Rafaela Melo Foto: LC Moreira

Legenda: Eduardo e Sandra Rolim Foto: LC Moreira

Legenda: Emerso Zenir e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Lara e Fran Sisnando Foto: LC Moreira

Legenda: Jeritza Gurgel e Carla Pereira Foto: LC Moreira

Legenda: Fabiano e Melissa Barreira Foto: LC Moreira

Legenda: Rejane Belchior, Zildinha Pessoa e Karina Pontes Foto: LC Moreira

Legenda: Madalena Rego e Augusto Trévia Foto: LC Moreira

Legenda: Marina Albuquerque, Rebeca Montezuma e Rafaela Pessoa Foto: LC Moreira

Legenda: Márcia Peixoto e Edson Ventura Filho Foto: LC Moreira

Legenda: Ilia e Victor Hugo Foto: LC Moreira

Legenda: Junior e Flávia Mello Foto: LC Moreira