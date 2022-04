CAPTEI: Tales de Sá Cavalcante inaugura FB Lux

Na sexta, 01 de abril, o prof. Tales de Sá Cavalcante reuniu membros de Academias literárias e de cultura, reitores de universidades, Associações, Conselhos, representantes do judiciário, políticos, alunos e ex-alunos do Colégio Oliveira Lima, jornalistas, professores, demais convidados e colaboradores do Farias Brito para inauguração do espaço FB Lux.

O espaço de transformação, de iluminação pelo conhecimento é a proposta para acender, por meio da leitura, a luz interior que nunca mais se apaga. O lugar sedia a Biblioteca Lauro de Oliveira Lima, abrigando o acervo que pertenceu ao grande pensador e educador cearense, em ambientes voltados à pesquisa, ao estudo, à reflexão, ao exercício intelectual, à conquista do saber que transforma e ilumina.

Na oportunidade, o prof. Tales lançou dois livros, cuja renda foi revertida para à Associação Independente dos Moradores da Prainha do Canto Verde e Adjacências.

