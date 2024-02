CAPTEI: Tais Lopes, apresentadora do Inspira e Ação, comemora seu aniversário no Carna Aquarius

No último dia 02 de fevereiro, sexta-feira, Tais Lopes, carismática apresentadora do programa Inspira e Ação, da TV Verdes Mares, teve um motivo a mais para celebrar: seu aniversário. Sem deixar a data passar em branco, Tais resolveu dividir a comemoração com a amiga Lara Xeres.

Legenda: Tais Lopes Foto: LC Moreira

E para tornar a noite ainda mais especial, a dupla de aquarianas decidiu convidar amigos e familiares em comum para uma festa temática no estilo Carnaval, intitulada “Carna Aquarius”. A animação foi garantida pelo músico Iago Gouveia.

Legenda: Iago Gouveia Foto: LC Moreira

Os amigos garantiram a diversão chegando com suas fantasias criativas e originais.

Legenda: Tais Lopes com os amigos Foto: LC Moreira

Que venham muitos mais aniversários cheios de alegrias e realizações para Tais Lopes, a inspiradora apresentadora do Inspira e Ação. Parabéns, Tais, que continue iluminando nossas telas e corações com sua energia contagiante! Muita vida para você e para a Lara!

Legenda: Taís Lopes e Lara Xerez Foto: LC Moreira

Agora, vem ver as fotos captadas por LC Moreira que deu um pulinho por lá!

Legenda: Taís Lopes e André Xerez Foto: LC Moreira

Legenda: Halisson Ferreira, Taís Lopes, Rodrigo Carneiro e Lara Xerez Foto: LC Moreira

Legenda: Halisson Ferreira, Marina Alves, Tais Lopes e Isaac Macedo Foto: LC Moreira

Legenda: Amanda Pontes, Taís Lopes, Lara Xerez e Victória Falcão Foto: LC Moreira

Legenda: João e André Xerez e Peter Colliman Foto: LC Moreira

Legenda: Andréa Parente, Taís Lopes e Hélio Parente Foto: LC Moreira

Legenda: Andrei Aguiar, Taís Lopes e Aline Aguiar Foto: LC Moreira

Legenda: Vitória Paz e Yuri Xerez Foto: LC Moreira

Legenda: Flávia Pires, Lara e Larissa Xerez Foto: LC Moreira

Legenda: João Paulo, Thais e Larissa Xerez e Rômulo Aguiar Foto: LC Moreira

Legenda: Louise Garcia e Bruno Lázaro Foto: LC Moreira

Legenda: Taís Lopes e Mikael Santos Foto: LC Moreira

Legenda: Larissa e Lara Xerez Foto: LC Moreira

Legenda: Larissa Xerez e Rômulo Aguiar Foto: LC Moreira

Legenda: Taís Lopes, Juliana Fontes e Lara Xerez Foto: LC Moreira

Legenda: Thais e João Paulo Xerez Foto: LC Moreira

Legenda: Mikael Santos, Taís Lopes e Jéssica Costa Foto: LC Moreira

Legenda: Livia Xerez, Taís Lopes, Thais e Lara Xerez Foto: LC Moreira

Legenda: Thais, João Paulo e André Xerez, Taís Lopes, Lara, Livia e João Xerez Foto: LC Moreira