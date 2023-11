CAPTEI: Sweet 16 - a festa de aniversário de Priscilla Parente em Miami!

No último dia 04 de novembro, Priscilla Parente teve uma festa para comemorar a passagem para maioridade. Completando 16 anos, a estudante da Palmett Senior High School, em Miami, teve uma celebração linda no Hotel Marriott.

Legenda: Priscilla Parente com convidados Foto: Arquivo da família

A festa teve como tema "Sweet Sixteen", uma tradição nos Estados Unidos, marcando uma fase especial na vida dos adolescentes. Na festa, Priscilla vestia um longo azul. A decor, uma atmosfera sofisticada, juvenil e com uma proposta tradicional da terra do Tio Sam: muitos docinhos e um bolo alto com 16 no topo.

Legenda: Priscilla Parente Foto: Arquivo da família

Legenda: Priscilla Parente Foto: Arquivo da família

Vem ver alguns momentos nas fotos compartilhadas pela família:

Legenda: Ronaldo, Priscilla, Glice e Paulo Eduardo Parente Foto: Arquivo da família

Legenda: Priscilla e Glice Parente Foto: Arquivo da família

Legenda: Priscilla e Ronaldo Parente Foto: Arquivo da família

Legenda: Priscilla e Paulo Eduardo Parente Foto: Arquivo da família

Legenda: Ronaldo, Glice e Paulo Eduardo Parente Foto: Arquivo da família

Legenda: Ronaldo e Paulo Eduardo Parente Foto: Arquivo da família

Legenda: Ronaldo, Priscilla e Paulo Eduardo Parente Foto: Arquivo da família

Legenda: Parabéns Foto: Arquivo da família

Legenda: Parabéns Foto: Arquivo da família

Legenda: Priscilla Parente Foto: Arquivo da família