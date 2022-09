Captei: SVM revela as novidades para o mercado publicitário no Globo Esporte

No almoço de negócios promovido pelo SVM, na tarde de terça, 20, Marcos Montenegro comandou a narração. Convocou os técnicos do SVM: Erick Picanço, Diretor Comercial e de Marketing; Gustavo Bortoli, Diretor de Jornalismo e Gustavo de Negreiros, Gerente de Esportes. O trio anunciou as novas estratégias e oportunidades para entrar em campo e vencer qualquer jogo com o time da Verdes Mares.

Legenda: Marcos Montenegro, Gustavo Negreiros e Erick Picanço Foto: LC Moreira

Empresários, anunciantes, publicitários, jornalistas, que lotaram o Giz Cozinha Boemia, ficaram bem animados para participar da jogada, chutar e marcar os gols!

Legenda: Gabriel Lacerda Foto: LC Moreira

LC Moreira captou quem esteve por lá e entendeu o recado: "Chama o "VAR" que tudo acontece!": vendas, anúncios e resultados.

Vem ver!

Legenda: Ananias Gomes, Erick Picanço, Emerson Araújo e Mariana Ferreira Foto: LC Moreira

Legenda: Erick Picanço e Fábio Ambrósio Foto: LC Moreira

Legenda: Serginho Fiúza, Márcia Feitosa e Junior Mello Foto: LC Moreira

Legenda: Márcia Feitosa, Jeritza Gurgel, Jorge Wanderley, Livia Medeiros e Raquel Oliveira Foto: LC Moreira

Legenda: Katiuska Facó, Tiago Costa, Ana Lúcia Rocha e Mariana Ferreira Foto: LC Moreira

Legenda: Adriano Muniz e Gustavo Bortoli Foto: LC Moreira

Legenda: Erick Picanço e Karolem Ferro Foto: LC Moreira

Legenda: Erick Picanço, Marcelo Boeck e Gustavo de Negreiros Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Cristina Lima, Uzeli Castelo Branco e Juliana Pinheiro Foto: LC Moreira

Legenda: Angélica Magalhães, Cristiane Souza e Mariana Ferreira Foto: LC Moreira

Legenda: Arnaldo Viana e Nilson Arruda Foto: LC Moreira

Legenda: Erick Picanço, Antero Neto e Denise Santiago Foto: LC Moreira

Legenda: Bárbara Henrille Foto: LC Moreira

Legenda: Beatriz Almeida e Rafael Albino Foto: LC Moreira

Legenda: Beatriz Almeida, Marcelo Boeck e Rafael Albino Foto: LC Moreira

Legenda: Beatriz Almeida, Stela, Juba, Vozão e Rafael Albino Foto: LC Moreira

Legenda: Caio Ricard Foto: LC Moreira

Legenda: Carlos Gama, Gustavo Negreiros e Adriano Muniz Foto: LC Moreira

Legenda: Cleírton Pessoa, Raquel Agnes e Erick Picanço Foto: LC Moreira

Legenda: Cleirton Pessoa, Régis Tavares, Erick Picanço e Livia Medeiros Foto: LC Moreira

Legenda: Livia Medeiros, Adriano Muniz e Nardélia Martins Foto: LC Moreira

Legenda: Denise Santiago Foto: LC Moreira

Legenda: Gabriel Lacerda Foto: LC Moreira

Legenda: Erick Picanço e Marcos Montenegro Foto: LC Moreira

Legenda: Erick Picanço, Caio Ricard e Eronildo Brito Foto: LC Moreira

Legenda: Erik Picanço, Marina Figueiredo, Ananias Gomes, Grace Cardoso, Mariana Pain e Ricardo Caldas Foto: LC Moreira

Legenda: Eronildo Brito, Caio Ricard e Thais Jorge Foto: LC Moreira

Legenda: Evandro Colares, Gustavo Bortoli e Serginho Fiúza Foto: LC Moreira

Legenda: Livia Medeiros e Rainara Fontenele Foto: LC Moreira

Legenda: Felipe Carvalho e Rossi Dantas Foto: LC Moreira

Legenda: Filipe Dutra, Katiuka Facó, Livia Medeiros, Suzana Markione e Gabriel Passos Foto: LC Moreira

Legenda: Gabriel Lacerda, Marcos Montenegro e Marcelo Boeck Foto: LC Moreira

Legenda: Marcos Montenegro Foto: LC Moreira

Legenda: Gustavo de Negreiros e Erick Picanço Foto: LC Moreira

Legenda: Erick Picanço e Gustavo de Negreiros Foto: LC Moreira

Legenda: Gustavo Bortoli Foto: LC Moreira

Legenda: Gustavo de Negreiros Foto: LC Moreira

Legenda: Katiuska Facó, Livia Mederos e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Gustavo de Negreiros, Vinicius Palheta e Márcio Percivo Foto: LC Moreira

Legenda: João Costa e Ricardo Matos Foto: LC Moreira

Legenda: Juba Foto: LC Moreira

Legenda: Jurani Parente e Arenusa Goulart Foto: LC Moreira

Legenda: Livia Medeiros Foto: LC Moreira

Legenda: Marcos Montenegro, Gustavo de Negreiros, João Bandeira e Denise Santiago Foto: LC Moreira

Legenda: Marcos Montenegro, Jeritza Gurgel, Erick Picanço e Arenusa Goulart Foto: LC Moreira

Legenda: Marcos Montenegro, Karolem Ferro, Gustavo Negreiros e Victória Porto Foto: LC Moreira

Legenda: Rainara Fontenele e Marcelo Boeck Foto: LC Moreira

Legenda: Wagner Costa, Katiuska Facó e Vini Fernandes Foto: LC Moreira

Legenda: Vozão Foto: LC Moreira

Legenda: Tayron Mendonça, Marcos Montenegro, Gustavo de Negreiros, João Bandeira, Rayana Gadelha e Denise Santiago Foto: LC Moreira

Legenda: Convidados Foto: LC Moreira

Legenda: Stela Foto: LC Moreira

Legenda: Rayana Gadelha e Márcia Feitosa Foto: LC Moreira

Legenda: Ricardo Mattos, Arenusa Goulart, Rainara Fontenele e Victória Portto Foto: LC Moreira

Legenda: Rossi Dantas e Jorda Oliveira Foto: LC Moreira

Legenda: Rayana Gadelha e Junior Sousa Foto: LC Moreira

Legenda: Stela, Juba, Erick e Vozão Foto: LC Moreira