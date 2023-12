CAPTEI: SVM Insights Showcase apresenta oportunidades de mídia para 2024

Na segunda, 11, o Sistema Verdes Mares promoveu o SVM Insights Showcase. O evento apresentou o catálogo de projetos do grupo para 2024 e destacou as oportunidades estratégicas de comunicação para marcas.

Por lá, profissionais de comunicação e marketing e agências de publicidade, além de colaboradores do SVM.

Ruy do Ceará Superintendente do SVM "O ano que se encerra foi extraordinário e 2024 promete superar as expectativas. Consideramos o SVM como a casa das histórias cearenses"

Erick Picanço, diretor comercial e de marketing do SVM, complementou a análise, destacando o crescimento do portfólio de conteúdo ao longo do ano e antecipando um 2024 ainda mais robusto.

Entre as novidades anunciadas, o retorno da transmissão do Campeonato Cearense, com a participação do comentarista Chico Pezão e a equipe da 'Garras da Patrulha'. Além disso, inovações nas áreas de entretenimento, com os programas Mistura Boa, Se Liga, Elas Mandam Brasa, BBB 24 e o remake da novela Renascer.

Na esfera da responsabilidade social e sustentabilidade, foram anunciados projetos como o Programa Inspira em Ação Mares ao Mar. Em fevereiro, o programa terá como foco a educação, com o Terra de Sabidos, seguido pelo Projeto Delas, enfatizando o empreendedorismo feminino, além do podcast A Voz é Delas.

Captamos alguns momentos. Vem ver!

