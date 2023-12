CAPTEI: Surpresa - uma festa de aniversário no pôr do sol em Fortaleza

Monique Gurgel Barreira foi surpreendida por uma festa de aniversário organizada por sua sobrinha e grande amiga, Danielle Barreira, e, claro, pelo esposo e amor, Ernani Barreira, no Iate Clube de Fortaleza, na última sexta-feira, 15. O objetivo foi proporcionar a aniversariante uma experiência única: curtir um belíssimo pôr do sol com um passeio de barco Vcat Inn Sunset.

Legenda: Monique e Danielle Barreira Foto: LC Moreira

A comemoração contou com a presença de muitas amigas, que se reuniram para celebrar a virada do calendário de uma das mulheres mais bonitas da cidade. No barco, animando a festa, Luís Eduardo no sax.

Legenda: Vcat Inn Sunset Foto: LC Moreira

O passeio de barco Vcat Inn Sunset, além de proporcionar uma vista deslumbrante do pôr do sol, também permitiu que todas desfrutassem de momentos especiais e descontraídos com a aniversariante.

Legenda: Monique Barreira e amigas Foto: LC Moreira

Vem ver as fotos captadas por LC Moreira:

Legenda: Ana Paula Daud, Darlene Braga, Monique e Danielle Barreira Foto: LC Moreira

Legenda: Danielle e Monique Barreira e Janice Vidal Foto: LC Moreira

Legenda: Adriana Cardoso, Gina Machado, Monique Barreira Camille Nóbrega e Liane Belchior Foto: LC Moreira

Legenda: Letícia Studart, Monique Barreira, Martinha Assunção e Ana Virginia Martins Foto: LC Moreira

Legenda: Élida da Escossia, Monique Barreira, Joyce Gurgel e Luciana Martins Foto: LC Moreira

Legenda: Monique Barreira e Anny Wanderley Foto: LC Moreira

Legenda: Zildinha Pessoa e Márcia Andréa Foto: LC Moreira

Legenda: Monique Barreira e Silvinha Carneiro Foto: LC Moreira

Legenda: Márcia Andréa, Monique Barreira e Eveline Teixeira Foto: LC Moreira

Legenda: Martinha Assunção, Monique Barreira, Gina Machado e Ana Paula Daud Foto: LC Moreira

Legenda: Safira Moreira, Betinha Pessoa, Monique Barreira, Natália Abreu e Rachel Teixeira Foto: LC Moreira

Legenda: Rachel Teixeira e Ana Paula Daud Foto: LC Moreira

Legenda: Márcia Andréa, Gina Machado e Liane Belchior Foto: LC Moreira

Legenda: Letícia Studart, Darlene Braga e Ana Paula Daud Foto: LC Moreira

Legenda: Rachel Teixeira, Ana Paula Daud, Gina Machado, Zildinha Pessoa, Darlene Braga e Janice Vidal Foto: LC Moreira

Legenda: Monique Barreira e amigas Foto: LC Moreira