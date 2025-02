CAPTEI: Surpresa, Sorrisos e Sabores – Saiba detalhes sobre o aniversário de Letícia Studart

Na quinta-feira, 06, o restaurante Medit se transformou em cenário de alegria, quando as amigas Martinha Assunção e Lorena Pouchain decidiram organizar uma festa surpresa para celebrar o aniversário de Letícia Studart. O ambiente foi cuidadosamente decorado por Willfridy Mendonça.

Foto: LC Moreira

Legenda: Decoração de Willfridy Mendonça Foto: LC Moreira

Quando Letícia entrou no ambiente, o aplauso unânime das amigas surpreendeu a aniversariante. A reação de surpresa e felicidade no rosto de Letícia foi um dos momentos mais legais do evento.

Legenda: Letícia Studart Foto: LC Moreira

Legenda: Letícia Studart e Martinha Assunção Foto: LC Moreira

O menu não poderia ser mais irresistível! O bolo da Jecy Bolos Confeitaria trouxe a essência da aniversariante: colorida e alegre. Os docinhos finíssimos e saborosos do La Maison adicionaram um toque gourmet, enquanto os bem-casados de Célia Bezerra trouxeram a tradição e o sabor caseiro.

Legenda: Izabela Fiúza, Gilvan Magno, Letícia Studart, Martinha Assunção, Lorena Pouchain e Willfridy Mendonça Foto: LC Moreira

E, para animar a festa, DJ Gilvan Magno garantiu sucessos atemporais e mais motivos de alegrias.

Veja as fotos captadas por LC Moreira:

Legenda: Martinha Assunção e Letícia Studart Foto: LC Moreira

Legenda: Lorena Pouchain e Letícia Studart Foto: LC Moreira

Legenda: João Mendonça e Letícia Studart Foto: LC Moreira

Legenda: Adriana Queiroz, Lorena Pouchain, Letícia Studart e Anazélia Gadelha Foto: LC Moreira

Legenda: Gilvan Magno e Letícia Studart Foto: LC Moreira

Legenda: Willfridy Mendonça e Letícia Studart Foto: LC Moreira

Legenda: Sellene Câmara e Letícia Studart Foto: LC Moreira

Legenda: Michelle Aragão e Letícia Studart Foto: LC Moreira

Legenda: Érika Girão, Letícia Studart e Gina Pompeu Foto: LC Moreira

Legenda: Karina Bezerra e Letícia Studart Foto: LC Moreira

Legenda: Izabela Fiúza, Flávia Lovatel, Suzane Farias e Cecilia Seligmann Foto: LC Moreira

Legenda: Zildinha Pessoa e Letícia Studart Foto: LC Moreira

Legenda: Andréa Rios Montenegro e Letícia Studart Foto: LC Moreira

Legenda: Cláudia Alexandre, Lorena Pouchain, Letícia Studart e Germana Wanderley Foto: LC Moreira

Legenda: Willfridy Mendonça Foto: LC Moreira

Legenda: Monique Barreira, Letícia Studart e Islane Verçosa Foto: LC Moreira

Legenda: Lorena Pouchain e Montiele Arruda Foto: LC Moreira

Legenda: Márcia Vieira e Letícia Studart Foto: LC Moreira

Legenda: Lilian Porto e Letícia Studart Foto: LC Moreira

Legenda: Lorena Pouchain, Cláudia Alexandre e Germana Wanderley Foto: LC Moreira

Legenda: Cláudia Gradvohl, Letícia Studart e Ana Virginia Martins Foto: LC Moreira

Legenda: Silvinha Carneiro e Letícia Studart Foto: LC Moreira

Legenda: Tânia Studart e Letícia Studart Foto: LC Moreira

Legenda: Willfridy Mendonça e Monique Barreira Foto: LC Moreira

Legenda: Letícia Studart e Suzane Farias Foto: LC Moreira

Legenda: Letícia Studart e Islane Verçosa Foto: LC Moreira

Legenda: Letícia e Ana Maria Studart Foto: LC Moreira

Legenda: Cristiane Faria e Letícia Studart Foto: LC Moreira

Legenda: Flávia Lovatel e Letícia Studart Foto: LC Moreira

Legenda: Andréa Rios Montenegro e Letícia Studart Foto: LC Moreira

Legenda: Gilvan Magno e Willfridy Mendonça Foto: LC Moreira

Legenda: Cecilia Seligmann, Willfridy Mendonça e Suzane Farias Foto: LC Moreira

Legenda: Izabela Fiúza, Adriana Miranda e Lorena Pouchain Foto: LC Moreira

Legenda: Islane Verçosa, Vera Costa, Betinha Pessoa e Cláudia Alexandre Foto: LC Moreira