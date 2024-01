CAPTEI: Surpresa nas cinco décadas - Amigas organizam aniversário de Claudia Possidônio

Uma turma de amigas se uniu para proporcionar uma noite inesquecível a Claudia Possidônio, que comemorava sua entrada nas cinco décadas.

Legenda: Cláudia Possidônio com amigas Foto: Jonatan Costa

Tudo aconteceu no Restaurante Quintal. Por lá, drinks exclusivos de Hector Drinks, decoração caprichada assinada pela Festivittá Eventos com doces e bolo produzidos pela Feito com Amor.

Legenda: Bolo da Feito com Amor Foto: Jonatan Costa

Animando a festa, Márcio Campos que tornou a noite ainda mais especial, enquanto Rondinelli Façanha comandou a pista de danças, garantindo momentos de pura diversão.

Vem ver quem esteve por lá! Jonatan Costa captou os melhores momentos!

Legenda: Valentina, Cláudia e Ingrid Possidônio Foto: Jonatan Costa

Legenda: Juliana Roma e Cláudia Possidônio Foto: Jonatan Costa

Legenda: Vanessa Queirós e Cláudia Possidônio Foto: Jonatan Costa

Legenda: Thais Moreno e Cláudia Possidônio Foto: Jonatan Costa

Legenda: Cláudia Possidônio e Marta Freire Foto: Jonatan Costa

Legenda: Cláudia Possidônio e Mariana Bandeira Foto: Jonatan Costa

Legenda: Arethusa Leitão e Cláudia Possidônio Foto: Jonatan Costa

Legenda: Cláudia Possidônio e Cima Amorim Foto: Jonatan Costa

Legenda: Cláudia Possidônio e Thati Lieb Foto: Jonatan Costa

Legenda: Flávia Mororó e Cláudia Possidônio Foto: Jonatan Costa

Legenda: Jéssica Fernandes e Cláudia Possidônio Foto: Jonatan Costa

Legenda: Luísa Sampaio, Cláudia e Ingrid Possidônio Foto: Jonatan Costa

Legenda: Chrfistiane Tebet, Claudia Possidonio, e Ana Paula Tebet Foto: Jonatan Costa

Legenda: Marcia Alves, Cláudia Possidônio e Renata Capistrano Foto: Jonatan Costa

Legenda: Marisa Nogueira, Claudia Possidonio e Kamilla Meneses Foto: Jonatan Costa

Legenda: Irene Costa, Cláudia Possidônio, Patrícia Costa e Adigélcia Fernandes Foto: Jonatan Costa

Legenda: Rosimire Teixeira, Leidimara Fernandes, Cláudia Possidônio, Sima Amorim e Sueli Freire Foto: Jonatan Costa

Legenda: Juliana Roma, Christiane Tebet, Claudia Possidonio, Ana Paula Tebet, Alzira Pinheiro e Daniele Rangel Foto: Jonatan Costa