No início da tarde de quarta-feira, 17, Montiele Arruda reuniu amigas no Iate Clube de Fortaleza para uma festa animadíssima: o Sunset Monti Party.

As convidadas embarcaram no V-Cat Inn Sunset, ao som do curador de uma das melhores playlists da cidade: DJ Gilvan Magno.

Legenda: Montiele Arruda com amigas Foto: LC Moreira

Por lá, free drinks e muita animação, enquanto o sol se punha ao fundo. Uma tarde inesquecível, repleta de diversão e boas energias.

Vem ver nas fotos captadas por LC Moreira:

Legenda: Montiele Arruda e Ana Cláudia Canamary Foto: LC Moreira

Legenda: Viviane Almada, Montiele Arruda e Marta Freire Foto: LC Moreira

Legenda: Márcia Studart e Kika Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Patrícia Dias e Montiele Arruda Foto: LC Moreira

Legenda: Andréa Guilherme, Montiele Arruda e Desireé Cavalcante Foto: LC Moreira

Legenda: Rose Carneiro, Montiele Arruda e Claryanne Aguiar Foto: LC Moreira

Legenda: Léa Lopes e Montiele Arruda Foto: LC Moreira

Legenda: Montiele Arruda e Cláudia Pinheiro Foto: LC Moreira

Legenda: Montiele Arruda e Marceline Vilhena Foto: LC Moreira

Legenda: Cris Cavalcante, Montiele Arruda e Angelina Parente Foto: LC Moreira

Legenda: Camila Requião e Montiele Arruda Foto: LC Moreira

Legenda: Camila Rizzato, Montiele Arruda e Fernanda Cunha Foto: LC Moreira

Legenda: Fernanda Cunha, Montiele Arruda e Cris Cavalcante Foto: LC Moreira

Legenda: Jô Medeiros, Montiele Arruda e Kika Gurgel Foto: LC Moreira