CAPTEI: Sucesso solidário - IPREDE realiza 10º leilão beneficente no Moleskine Gastrobar

Na noite de terça-feira, 22, o Instituto da Primeira Infância (IPREDE) realizou a décima edição de seu leilão beneficente no Moleskine Gastrobar, no bairro Meireles. O evento, que teve como objetivo arrecadar fundos para os projetos de arte promovidos pela instituição, foi um sucesso.

Com a presença de 22 patronos e seus convidados, o leilão foi comandado pelo leiloeiro Pipo Gurjão. Mais de 50 obras de importantes artistas plásticos estiveram disponíveis para arremate, com valores que contribuíram significativamente para os projetos sociais do IPREDE.

Legenda: Leonardo Leal e Pipo Gurjão Foto: LC Moreira

A parceria com o Moleskine Gastrobar, que mais uma vez cedeu seu espaço para a realização do evento, foi fundamental para o sucesso do leilão. A noite foi marcada não só pela oportunidade de admirar obras de arte, mas também pela promoção da solidariedade e do compromisso com o bem-estar de crianças e suas famílias em situação de vulnerabilidade.

Legenda: 10º leilão beneficente IPREDE Foto: LC Moreira

O IPREDE, que busca transformar a vida de muitas famílias por meio de seus projetos sociais, agradeceu a todos os envolvidos no leilão beneficente e reforçou a importância de parcerias para a realização de seu trabalho em prol da comunidade. A iniciativa demonstra, mais uma vez, a força da união em torno de uma causa nobre e a capacidade de fazer a diferença na vida daqueles que mais precisam.

Legenda: Equipe IPREDE Foto: LC Moreira

Acompanhe os momentos através das fotos captadas por LC Moreira:

