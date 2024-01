CAPTEI: Sucesso absoluto: veja quem esteve na 3ª edição do Sunset de Paulo Benevides

O Iate Clube de Fortaleza foi palco de mais uma edição do Sunset de Paulo Benevides. A noite surpreendeu o público. O momento representou mais um salto na carreira do cantor.

Legenda: Paulo Benevides Foto: LC Moreira

A festa, que aconteceu no sábado, 13. Contou com a participação especial de grandes artistas, como Project Us, Paduo e Sax in the House. Claro que o destaque da noite, no entanto, ficou por conta de Paulo Benevides, que agitou o público com sua interpretação única.

Legenda: PaDuo - Phelipe Carvalho Foto: LC Moreira

Um momento especial aconteceu quando o cantor se aproximou do público ao tocar piano bem no meio da plateia. A combinação de boa música, descontração e energia positiva à beira-mar transformou a noite em um verdadeiro sucesso.

Legenda: Paulo Benevides Foto: LC Moreira

Vem ver nas fotos captadas por LC Moreira:

Legenda: Mônica Gomes e Maria Inês Benevides Foto: LC Moreira

Legenda: Lúcio Flávio e Cintia Pimentel Foto: LC Moreira

Legenda: Luciana e Serginho Benevides Foto: LC Moreira

Legenda: Rodolfo Licurgo e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Mariana Vasconcelos, Cintia Benevides, Jeritza Gurgel, Carolina e Maria Inês Benevides Foto: LC Moreira

Legenda: Maria Inês, Jeritza Gurgel e Carolina Benevides Foto: LC Moreira

Legenda: Zilfran Carneiro, Maria Inês, Paulo Filho, Carolina Benevides, João Studart Sidrim e Gustavo Skiner Foto: LC Moreira

Legenda: Cintia Benevides e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Maria Inês e Carolina Benevides Foto: LC Moreira

Legenda: Lisandran Pinheiro, Karine Gomes, Renata Santiago, Moelma Costa e Patrícia Quinto Foto: LC Moreira

Legenda: Severino Neto, Henrique Augusto, Márcio Falcão e Enio Leão Foto: LC Moreira

Legenda: Cid Marconi, Ernani Prudente, Severino Neto, André Verçosa e Evandro Colares Foto: LC Moreira

Legenda: Jonathas Costa, Manoela Ponte, Roberta Ary e Breno Câmara Foto: LC Moreira

Legenda: Ernani e Luciana Prudente Foto: LC Moreira

Legenda: Luciano e Denise Cavalcante, Ernani e Maíza Napoleão e Cristiano Peixoto Foto: LC Moreira

Legenda: Adriana e Marcelo Arrais Foto: LC Moreira

Legenda: Afrânio e Pauliane Plutarco Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Beatriz e Fernando Timbó Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Paula Daud e João Cateb Foto: LC Moreira

Legenda: André e Islane Verçosa, LC Moreira, Joyce e Cid Marconi Foto: LC Moreira

Legenda: Auricélia e Deusmar Queirós Foto: LC Moreira

Legenda: Humberto e Rose Lima Foto: LC Moreira

Legenda: Roberta Ary, Rose Lima, Nara Accioly e Genna Campos Foto: LC Moreira

Legenda: Gabi Freire, Mônica Freitas, Rose Carneiro e Érika Petiz Foto: LC Moreira

Legenda: Synara e Cláudio Leal Foto: LC Moreira

Legenda: Camila Freitas, Jacqueline Fernandes, Virginia Bezerril, Socorro Pelucio, Mônica Freitas, Carol Mapravernik Foto: LC Moreira

Legenda: Carlinhos Bastos e Talita Bulhões Foto: LC Moreira

Legenda: Carla Nogueira e Janice Lins Foto: LC Moreira

Legenda: Cibele Costa, Fabiana Lustosa e Cláudia Quental Foto: LC Moreira

Legenda: Cid e Joyce Marconi Foto: LC Moreira

Legenda: Clarissa, Felipe, Fábio e Naiara Albuquerque Foto: LC Moreira

Legenda: Clice Gurgel, Isabela Fiúza e Márcio Menezes Foto: LC Moreira

Legenda: Danilo Dias, Erick Vasconcelos e Odimar Feitosa Foto: LC Moreira

Legenda: Denise e Luciano Cavalcante Foto: LC Moreira

Legenda: Eduardo Bezerra, Islane Verçosa e João Cateb Foto: LC Moreira

Legenda: Eduardo Diogo, Melaine Fernandes, Mariana Dafonte e Pompeu Vasconcelos Foto: LC Moreira

Legenda: Sunset com Paulo Benevides Foto: LC Moreira

Legenda: Sunset com Paulo Benevides Foto: LC Moreira

Legenda: Sunset com Paulo Benevides Foto: LC Moreira

Legenda: Sunset com Paulo Benevides Foto: LC Moreira

Legenda: Sunset com Paulo Benevides Foto: LC Moreira

Legenda: Enio Santos e Ana Maria Figueiredo Foto: LC Moreira

Legenda: Eveline e Enio Leão Foto: LC Moreira

Legenda: Fabiana Lustosa, Renan Montenegro Junior e Watson Viana Foto: LC Moreira

Legenda: Fabiana Lustosa e Cibele Costa Foto: LC Moreira

Legenda: Flávia Castelo e Eduardo Bezerra Foto: LC Moreira

Legenda: Flávio Menezes e Talynie Mihaliuc Foto: LC Moreira

Legenda: Gabi Freire, Erika Petiz, Aline Silveira e Giordana Martins Foto: LC Moreira

Legenda: Gigi Lima e Andréa Juaçaba Foto: LC Moreira

Legenda: Humberto Lima, Mônica Studart e Silvinha Fiúza Foto: LC Moreira

Legenda: Islane, André, Diana e William Verçosa Foto: LC Moreira

Legenda: Ítala Padilha e Walter Amaral Foto: LC Moreira

Legenda: Flávia Castelo, Ana Paula Daud e Alessandra Moura Foto: LC Moreira

Legenda: Larissa Alves, Cristiane Gurgel e Cristina Pardi Foto: LC Moreira

Legenda: Marcílio e Silvinha Fiúza, Cristina e Chiquinho Aragão Foto: LC Moreira

Legenda: Maria Clara e Leo Dall'Ólio Foto: LC Moreira

Legenda: Luciano e Roberta Maia Foto: LC Moreira

Legenda: Maria Inês Benevides e Antônio Eudi Foto: LC Moreira

Legenda: Patrícia e Danilo Dias Foto: LC Moreira

Legenda: Rafaela e Dudu Melo Foto: LC Moreira

Legenda: Marcílio Fiúza, Humberto Lima, Chiquinho Aragão e Serginho Esteves Foto: LC Moreira

Legenda: Rose Lima e Nara Accioly Foto: LC Moreira

Legenda: Serginho e Marília Esteves Foto: LC Moreira

Legenda: Winne e Jairo Santana Foto: LC Moreira

Legenda: Tati Arruda, Roberto Rego, Flávio Menezes e Talynie Mihaliuc Foto: LC Moreira