CAPTEI: SOS Guaramiranga ganha força no Ceará

No último sábado, 23 de maio, Guaramiranga viveu um encontro daqueles que entram para o mapa afetivo e estratégico da nova sociedade consciente cearense.

O movimento S.O.S Guaramiranga reuniu sitiantes, moradores, empresários, universidades, entidades ambientais e mestres mateiros em uma convocação urgente e profundamente simbólica em defesa da APA do Maciço de Baturité.

Legenda: Pio Rodrigues, José Carlos Pontes, Mestre Mateiro Zé Carneiro, César Montenegro e João Gabriel Rocha Foto: Divulgação

Criada em abril de 2025, a associação nasceu sem fins lucrativos, apartidária e movida por um dado que caiu como um blackout verde na consciência cearense: a perda de 42% da cobertura florestal da região em apenas 18 anos, agravada por mais de 100 autuações ambientais de alta gravidade.

Legenda: César Montenegro, Débora Holanda, Vilma Freire, Mestre Mateiro José Carneiro, João Gabriel Rocha e Pio Rodrigues Neto Foto: Divulgação

Daí, o alerta virou movimento. E o movimento virou articulação de alto impacto.

Legenda: Arte sonora e musical do Grupo Pife Pro Mundo Foto: Divulgação

Com inteligência técnica e sensibilidade social, o S.O.S já coleciona ações transformadoras: apoio à reinstalação do Eco Museu do Pacoti, avanços legislativos ambientais, proteção de nascentes e o ambicioso compromisso de plantar 100 mil árvores em dez anos. O primeiro grande capítulo dessa eco-jornada aconteceu em Aratuba, com o plantio de 10 mil mudas nativas em terras indígenas Karão Jaguaribaras, sob ritual ancestral do pajé Rui Karão.

Legenda: Dráusio Barros Leal, Pajé Rui Karão, Pio Rodrigues Neto e Celina Rolim Leal Foto: Divulgação

Na nova cartografia da alta sociedade cearense, consciência ambiental virou sobrenome. Em Guaramiranga, preservar é o verdadeiro lifestyle premium.