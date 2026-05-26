CAPTEI: SOS Guaramiranga ganha força no Ceará
Movimento reuniu representantes e vem lançando ações para salvar a serra cearense
No último sábado, 23 de maio, Guaramiranga viveu um encontro daqueles que entram para o mapa afetivo e estratégico da nova sociedade consciente cearense.
O movimento S.O.S Guaramiranga reuniu sitiantes, moradores, empresários, universidades, entidades ambientais e mestres mateiros em uma convocação urgente e profundamente simbólica em defesa da APA do Maciço de Baturité.
Criada em abril de 2025, a associação nasceu sem fins lucrativos, apartidária e movida por um dado que caiu como um blackout verde na consciência cearense: a perda de 42% da cobertura florestal da região em apenas 18 anos, agravada por mais de 100 autuações ambientais de alta gravidade.
Daí, o alerta virou movimento. E o movimento virou articulação de alto impacto.
Com inteligência técnica e sensibilidade social, o S.O.S já coleciona ações transformadoras: apoio à reinstalação do Eco Museu do Pacoti, avanços legislativos ambientais, proteção de nascentes e o ambicioso compromisso de plantar 100 mil árvores em dez anos. O primeiro grande capítulo dessa eco-jornada aconteceu em Aratuba, com o plantio de 10 mil mudas nativas em terras indígenas Karão Jaguaribaras, sob ritual ancestral do pajé Rui Karão.
Na nova cartografia da alta sociedade cearense, consciência ambiental virou sobrenome. Em Guaramiranga, preservar é o verdadeiro lifestyle premium.