Captei: sobre viver

SONHO DE AMAR!

Foto: Divulgação

Com vasta experiência na linha de produção junto à Santana Textiles, Jolie e Anne, a cearense Sarah Oliveira agora aposta em sua própria marca Amar & Co (amar_and_co), direcionada para as pequenas amantes da moda e com uma pegada super descolada.

TERRA À VISTA

Foto: Divulgação

A mais nova adepta ao esporte das canoas havaianas é a arquiteta e linda Milena Holanda, que nesse final de semana fez um registro lindo da sua visão da cidade de alto mar.

REALCE

Foto: Divulgação

Monaliza Cavalcante foi a palestrante do 5º Congresso Brasileiro de Fisioterapia Dermatofuncional, onde tratou sobre o tema: prescrição de Dermocosmeticos e Nutraceuticos - para realçar a beleza e a saúde da pele, cabelo e unhas por dentro e por fora, no último final de semana.

ALTO DESEMPENHO COM PROPÓSITO

Foto: Divulgação

O autor Yunare Marinho, engenheiro mecânico com experiência em grandes grupos industriais do Brasil e do exterior, grande estudioso e pesquisador da psicologia transpessoal, lança, hoje, o livro “Alto Desempenho com Propósito” através de webinar com transmissão ao vivo pelo canal do YouTube, às 19 horas. O livro aborda as relações entre felicidade e motivação com a performance e o desempenho no ambiente de trabalho.

UM PARA O OUTRO

Foto: Divulgação

Depois de 1 ano e 9 meses dedicados ao pequeno Henrique, a empresária da moda feminina Deborah (@deborah_bandeira) e o marido Arthur Vianna estiveram curtindo um final de semana só deles em uma das praias do Ceará.

SELF POINT

Foto: Divulgação

A incansável e criativa empresária do mundo fashion, Lara Romcy, encontra na Lagoa do Uruaú os melhores cenários para estampar flash das prévias das suas coleções que arrasam nas vitrines da Dom Luiz.

BUCKET LIST

Foto: Divulgação

As amigas Sarah Castro (@sarahcastro) e Camila Melo (@camilaspdmelo) estiveram nas margens do Rio Nilo e fotografaram em um dos lugares onde listaram que se deve ir antes de morrer: Egito!

LUZ ALTA

Foto: Divulgação

Lenita e Maria Lúcia Negrão comemoram o ano 35 da sua marca com um momento muito criativo e especial (como sempre!): promoveu um desfile, com transmissão ao vivo pelo YouTube, além de uma experiência única: Lenita Drive Show! Tudo aconteceu na segunda, 24, no estacionamento E9, do Rio Mar Fortaleza. Na foto: @marialucianegrao por @rafagualberto

ABRAÇO SINCERO

Foto: Divulgação

O Desembargador do Trabalho Jefferson Quesado Júnior não consegue conter sua felicidade pela arrecadação de mais de 1.200 cestas básicas que serão entregues as entidades cadastradas àquela órgão até o dia 31 de maio. No registro é para deixar o forte abraço a todos que vem colaborando com essa iniciativa.