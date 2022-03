CAPTEI: Sistema Verdes Mares realiza visitação nos novos estúdios da Verdinha

O Sistema Verdes Mares realizou, durante todo o expediente do dia 03, quinta-feira, uma visita guiada aos clientes pelos novos estúdios da rádio Verdinha.

A partir do dia 14 de março, a rádio inicia um novo momento: ampliará sua abrangência, tornando-se multimídia, com 14 horas de transmissão na TV Diário e exibição de conteúdos, simultaneamente online, no site e YouTube da Verdinha.

A nova programação jornalística começa às 05h da manhã e vai até às 20h. Serão 14 horas de jornalismo e esporte, com programas inéditos transmitidos para todo o país.

A turma ficou animada. Veja nas fotos captadas por LC Moreira:

