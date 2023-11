CAPTEI: Sinduscon-CE premiou os melhores do ano em festa no Theatro José de Alencar

O centenário Theatro José de Alencar foi palco da 20ª edição do Prêmio da Construção, do Sinduscon-CE. No sábado, 25, a entidade recebeu homenageou destaques do ano, personalidades e empresas do setor que ajudam a construir um Ceará mais digno, aliando inovação e sustentabilidade, excelência profissional e impacto social positivo.

Paulo Benevides e Marcos Lessa fizeram a abertura musical, no TJA. Patriolino Dias de Sousa, presidente do Sinduscon, recebeu os convidados para a noite de celebração do melhor da construção civil no Estado.

Os premiados da noite foram: Laudencio Alves, da Mota Machado, na categoria Operário do Ano; Construtora Diagonal/Victa, representada pelo sócio-diretor João Fiúza, na categoria Responsabilidade Social - Troféu SESI; Dácio Carvalho (In Memoriam) foi o homenageado na categoria Tecnologia, Qualidade e Inovação - Troféu Konstroi; Paulo Callado, na categoria Resgate Histórico - Troféu Apodi; José Carlos Martins recebeu o Trofeu Fiec, comenda da categoria Desenvolvimento Setorial; e Aristaco Sobreira, recebeu o prêmio na categoria Projeto Arquitetônico. O Prêmio Construtora do Ano foi entregue à Construtora Mota Machado, representada pelo presidente Assis Machado.

