CAPTEI: Sérgio Moro é o primeiro convidado do LIDE Ceará no ciclo de palestras de presidenciáveis.

Emília Buarque, Presidente do LIDE Ceará, anfitrionou, no Hotel Gran Marquise, empresários, executivos e jornalistas para ouvir e debater com o jurista, ex-magistrado e professor de Direito, Sérgio Moro, pré-candidato à Presidência da República, as propostas para o Brasil.

Legenda: Emília Buarque, Sérgio Moro e Geraldo Luciano Foto: LC Moreira

Cinte de que cada candidato joga com as suas cartas e, que o tema sobre eleições ainda está muito aberto, a presidente do grupo de líderes empresariais do Ceará, reforçou seu discurso:

Legenda: Emília Buarque Foto: LC Moreira

Emília Buarque Presidente do Lide Ceará “No Lide, como organização, não temos bandeiras partidárias e queremos ouvir todas as propostas para o Brasil. Somos contra polarizações e defendemos o diálogo. Realizamos um debate on-line, em meio à pandemia, com Sérgio Moro e agora queremos ouvi-lo como pré-candidato à Presidência da República, assim como pretendemos fazer ao longo do ano com outros pré-candidatos dispostos ao debate com os nossos associados”.

O ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, assegurou que é o candidato para uma nova alternativa de Governo, que tem DNA, onde a sua história fala por si e se apresenta como defensor da verdade para empreender uma democracia moderna e vibrante.

Legenda: Sérgio Moro Foto: LC Moreira

O candidato manteve-se com a sua calma estratégica, desabafando suas ranhuras com o atual Governo, sem discursos exaltados e sem maiores promessas. Quem escuta o ex-juiz, até o imagina morno, mas só ele sabe o que tem no forno.

Vamos ver as fotos de quem esteve por lá para ouvir o primeiro pré-candidato convidado? Tudo captado por LC Moreira

