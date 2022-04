CAPTEI: Secretaria de Turismo de Fortaleza lança a Rota da Cachaça

A Secretaria do Turismo de Fortaleza (Setfor) lançou na quarta-feira, 20, a Rota da Cachaça Fortaleza no Complexo do Pirata.

Se você conhece um lugar pela comida e pela bebida, a oportunidade está ofertada pela Secretaria de Turismo de Fortaleza: às quartas-feiras, moradores e turistas que frequentarem a cidade terão alguns bares, selecionados pela Abrasel-Ce (Associação Brasileira de Bares e Restaurantes), para apresentar o destilado com tira-gostos regionais. Será o momento de saber sobre a história da cachaça e das curiosidades de uma das bebidas mais populares do país.

Legenda: Alexandre Pereira Foto: LC Moreira

Alexandre Pereira Secretário de Turismo de Fortaleza “Costumo dizer que o turista 4.0, como hoje é chamado, não se interessa por conhecer apenas os pontos turísticos de um local. Ele quer mais: quer viver experiências que gerem recordações inesquecíveis, como um mergulho na gastronomia e na cultura locais, por exemplo, que é o que estamos oferecendo com a Rota da Cachaça”

D E S C U B R A O S P A R T I C I P A N T E S !

Localizados em diferentes bairros de Fortaleza, os cinco estabelecimentos da Rota da Cachaça são: Arupempa/Complexo Pirata, Cantinho do Frango, Embaixada da Cachaça, Giz Cozinha Boêmia e Raimundo do Queijo.

Legenda: Intregrantes Foto: LC Moreira

Lembrando que é somente nas quartas-feiras, hein?

Por enquanto, que não chega a quarta, mas que hoje é sexta, veja como foi o lançamento!

Legenda: Adriana Girão, Elcio Batista e Annya Ribeiro Foto: LC Moreira

Legenda: Taiene Riguetto, Raimundo dos Queijos, Rodolfo Trindade e Altino Farias Foto: LC Moreira

Legenda: Adriana Girão, Vera Lúcia, Circe Jane, Annya Ribeiro, Daniela Queiroz e Leiliane Vasconcelos Foto: LC Moreira

Legenda: Adriano Veras, Jacy Santana e Raimundo dos Queijos Foto: LC Moreira

Legenda: Altino e Ana Maria Farias Foto: LC Moreira

Legenda: Cachaceiros Foto: LC Moreira

Legenda: Cachaceiros Foto: LC Moreira

Legenda: Valéria Cavalcante, Circe Jane, Annya Ribeiro, Daniela Queiroz e Leiliane Vasconcelos Foto: LC Moreira

Legenda: Leonardo Marinho, Lucas Bayma e Anderson Santos Foto: LC Moreira

Legenda: Cachaceiros Foto: LC Moreira

Legenda: Alcir Porto, Adriana Girão, Annya Ribeiro e Alexandre Pereira Foto: LC Moreira

Legenda: Consumidores de Cachaça Foto: LC Moreira

Legenda: Convidados Foto: LC Moreira

Legenda: Kaio Napoleão e Raimundo dos Queijos Foto: LC Moreira

Legenda: Priscila Cavalcante e Élcio Batista Foto: LC Moreira

Legenda: Kaio Napoleão, Raimundo dos Queiros e Jacy Santana Foto: LC Moreira

Legenda: Elcio Batista e Rodolfo Trindade Foto: LC Moreira

Legenda: Izajkeline Ribeiro e Claustriane Queiroga Foto: LC Moreira

Legenda: Lucas Bayma e Camilo Negreiros Foto: LC Moreira

Legenda: Elcio Batista, Leiliane Vasconcelos e Alexandre Pereira Foto: LC Moreira

Legenda: Fábio Duarte e Aline Almeida Foto: LC Moreira

Legenda: Elcio Batista, Ricardo Sales e Rodolfo Trindade Foto: LC Moreira

Legenda: Kaio Napoleão, Elcio Batista e Taiene Riguetto Foto: LC Moreira

Legenda: Leiliane Vasconcelos e Annya Ribeiro Foto: LC Moreira

Legenda: Lucas Bayma, Jacy Santana e aparecida Meira Foto: LC Moreira

Legenda: Rodolfo Trindade e Leiliane Vasconcelos Foto: LC Moreira

Legenda: Rogério Gomes, Adriano Veras, Jacy Santana e Raimundo dos Queijos Foto: LC Moreira

Legenda: Lucas Bayma, Rodolfo Trindade e Adriano Veras Foto: LC Moreira

Legenda: Pedro Carlos, Luzia Fonseca, Silvia Guimarães e Vera Lúcia Foto: LC Moreira

Legenda: Annya Ribeiro e Alexandre Pereira Foto: LC Moreira

Legenda: Raimundo dos Queijos e Alexandre Pereira Foto: LC Moreira