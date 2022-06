Captei: São Luiz inaugura o Mercadão no bairro Dunas

A loja do Mercadinhos São Luiz localizada no bairro Dunas ganhou um novo formato e, agora, passa a ser a unidade com o nome de Mercadão, uma loja de descontos da empresa.

Legenda: Cleiton Avelino, Fernando Ramalho, Rodrigo Rocha, Severino Neto e Nazareno Crispim Foto: LC Moreira

O Mercadão tem área de vendas ampliada, com foco em ofertas em todos os setores, nos quase 6 mil itens que vão compor o mix de produtos. A loja é a segunda do segmento Mercadão em Fortaleza, contabilizando três estabelecimentos no Ceará. Isso faz parte da estratégia da empresa de expandir este formato de loja, mais focada em descontos para os clientes.

Legenda: Severino Neto Foto: LC Moreira

Severino Ramalho Neto Presidente do Mercadinhos São Luiz “Hoje, esse é o formato de loja que mais cresce no Brasil! Nós estamos atentos a este movimento, já com três unidades no Ceará e com previsão de mais lojas até o fim do ano”

Com 50 anos de história, o São Luiz conta com 23 lojas em Fortaleza, Eusébio, Crato e Juazeiro do Norte, sendo três delas, a partir da inauguração da unidade Dunas, no modelo Mercadão.

Vem ver quem esteve no lançamento de mais um modelo de sucesso do grupo:

Legenda: Severino Neto, Mauricio Sleiman, Edilmo Cunha e Fernando Ramalho Foto: LC Moreira

Legenda: Fernando Ramalho, Marcos Freire e Severino Neto Foto: LC Moreira

Legenda: Severino Neto e Joana Ramalho Foto: LC Moreira

Legenda: Severino Neto e João Ary Foto: LC Moreira

Legenda: Adriana Araújo, Philipe Carvalho e Aída Gomes Foto: LC Moreira

Legenda: Cristina Aragão e Mazinho Guimarães Foto: LC Moreira

Legenda: Edilmo Cunha, Helio Macedo e Marcelo Boa Vista Foto: LC Moreira

Legenda: Severino Neto, Camila Andrade, Luciana Franco e Isabela Purcaru Foto: LC Moreira

Legenda: Everton Carvalho e Talita Silva Foto: LC Moreira

Legenda: Fernando Ramalho, Luiz Freitas e José do Egito Foto: LC Moreira

Legenda: Aída Gomes e Natiele Amaral Foto: LC Moreira

Legenda: Rodrigues Junior e Victor Hugo Foto: LC Moreira

Legenda: Fernando, Marina e Ana Luiza Ramalho, Jeritza Gurgel e Severino Ramalho Foto: LC Moreira

Legenda: Adriana Araújo, Philipe Carvalho, Lia Quinderé, Fernando Ramalho e Aída Gomes Foto: LC Moreira

Legenda: Jeritza Gurgel e Ticiana Studart Foto: LC Moreira

Legenda: Aluisio Viana, Severino Neto e Jonisson Almeida Foto: LC Moreira

Legenda: Lívia Medeiros, Severino Neto, Márcia Feitosa, Ana Luiza e Marina Ramalho Foto: LC Moreira

Legenda: Aluisio Viana, Severino Neto e Jonisson Almeida Foto: LC Moreira

Legenda: Victor Hugo, Rodrigues Jr, Fernando Ramalho, Marcos Freire, Alexandre Sales e Severino Neto Foto: LC Moreira

Legenda: Lívia Medeiros, Severino Neto, Márcia Feitosa, Ana Luiza e Marina Ramalho Foto: LC Moreira

Legenda: Severino Neto, Marina, Ana Luiza e Fernando Ramalho Foto: LC Moreira

Legenda: Aída Gomes e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Marina e Ana Luiza Ramalho Foto: LC Moreira

Legenda: Severino Neto e Victor Hugo Foto: LC Moreira

Legenda: Airton e Airton Carneiro Junior e Edilmo Cunha Foto: LC Moreira

Legenda: César Roma, Marcos Freire, Marconi e Luciane Vilaça e Edilmo Cunha Foto: LC Moreira

Legenda: Equipe Mercadão São Luiz Foto: LC Moreira

Legenda: Severino Neto e Eduardo Rolim Foto: LC Moreira

Legenda: Elder Oliveira, Wilson Angelo e Paulo Pires Foto: LC Moreira

Legenda: Expedito Lins e Adrane Aguiar Foto: LC Moreira

Legenda: Ianir Duarte, Aída Gomes, Jeritza Gurgel e Livia Medeiros Foto: LC Moreira

Legenda: Isabela Purcaru e Mayara Macdowell Foto: LC Moreira

Legenda: Helen Brito, Severino Neto e Edilmo Cunha Foto: LC Moreira

Legenda: Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: José Arruda, Laécio Silva e Severino Neto Foto: LC Moreira

Legenda: José do Egito, Rodrigues Junior, Severino Neto e Edilmo Cunha Foto: LC Moreira

Legenda: Livia Medeiros e Ticiana Studart Foto: LC Moreira

Legenda: Marcelo Gentil e Aída Gomes Foto: LC Moreira

Legenda: Marconi e Luciane Vilaça Foto: LC Moreira

Legenda: Rodrigues Junior, Fernando Ramalho e José do Egito Foto: LC Moreira

Legenda: Marina e Ana Luiza Ramalho e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Mayara Macdowell e Vanessa Bezerra Foto: LC Moreira

Legenda: Marcelo Gentil, Aída Gomes e Rodrigues Junior Foto: LC Moreira

Legenda: Marina e Fernando Ramalho e Aída Gomes Foto: LC Moreira

Legenda: Mazinho Guimarães e Edilmo Cunha Foto: LC Moreira

Legenda: Philipe Carvalho e Marina Ramalho Foto: LC Moreira

Legenda: Roberto Saraiva e Flávio Cavalcante Foto: LC Moreira

Legenda: Rodrigo Rocha Foto: LC Moreira

Legenda: Rodrigues Junior, Fernando Ramalho e José do Egito Foto: LC Moreira