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CAPTEI: Sanauto apresenta novo Chevrolet Sonic em evento exclusivo em Fortaleza

Clientes e convidados conheceram de perto o novo SUV cupê da marca

Escrito por
Jeritza Gurgel jeritza.gurgel@svm.com.br
Jeritza Gurgel
Legenda: Félix Junior, na Sanauto, posa ao lado do novíssimo Sonic, da Chevrolet
Foto: LC Moreira

A Sanauto recebeu convidados, clientes e representantes da imprensa para a apresentação oficial do novo Chevrolet Sonic durante o Sonic Day, mobilização nacional promovida pela General Motors em todo o País.

Legenda: Léo Dall’Olio, Wesley Lima, Rodrigo Ventura e Félix Junior
Foto: LC Moreira

Em Fortaleza, o encontro aconteceu na unidade da Avenida Barão de Studart, reunindo apaixonados pelo universo automotivo em torno da nova aposta da Chevrolet para o segmento de compactos.

Legenda: Equipes da Sanauto e Banco GM
Foto: LC Moreira

O Sonic chega ao mercado brasileiro com proposta de SUV cupê, apostando em linhas esportivas, tecnologia embarcada e perfil urbano. O modelo traz motor 1.0 turbo com 115 cv, câmbio automático de seis marchas e itens como painel digital integrado à central multimídia por meio do Virtual Cockpit System. Disponível nas versões Premier e RS, o utilitário esportivo ocupa posição intermediária entre o Onix Activ e o Tracker no portfólio da marca.

Legenda: Cleírton Pessoa, Jordan Serra e Jota Pompilho
Foto: LC Moreira

A Sanauto é a concessionária GM mais antiga de Fortaleza e segue ampliando sua conexão com o público local ao acompanhar os principais lançamentos da Chevrolet no Brasil. Confira os flashes de LC Moreira.

Legenda: Sérgio Campos, Rodrigo Ventura e Félix Junior
Foto: LC Moreira

Legenda: Sonic: a nova máquina da GM
Foto: LC Moreira

Legenda: Detalhes do interior do Sonic
Foto: LC Moreira

Legenda: Sílvio Araújo
Foto: LC Moreira

Legenda: Sérgio Campos, Rodrigo Ventura e Félix Junior
Foto: LC Moreira

Legenda: Félix Junior, Léo Dall’Olio, Rodrigo Ventura e Banco GM
Foto: LC Moreira

Legenda: Cleírton Pessoa, Léo Dall'Olio, Wesley Lima e Jota Pompilho
Foto: LC Moreira

Legenda: Félix Junior e Pedro Acelera
Foto: LC Moreira

Legenda: Sérgio Campos e Wesley Lima
Foto: LC Moreira

Legenda: Wesley Lima, Alexandre Costa, Pedro Acelera e Félix Junior
Foto: LC Moreira