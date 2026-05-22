CAPTEI: Sanauto apresenta novo Chevrolet Sonic em evento exclusivo em Fortaleza

A Sanauto recebeu convidados, clientes e representantes da imprensa para a apresentação oficial do novo Chevrolet Sonic durante o Sonic Day, mobilização nacional promovida pela General Motors em todo o País.

Legenda: Léo Dall’Olio, Wesley Lima, Rodrigo Ventura e Félix Junior Foto: LC Moreira

Em Fortaleza, o encontro aconteceu na unidade da Avenida Barão de Studart, reunindo apaixonados pelo universo automotivo em torno da nova aposta da Chevrolet para o segmento de compactos.

Legenda: Equipes da Sanauto e Banco GM Foto: LC Moreira

O Sonic chega ao mercado brasileiro com proposta de SUV cupê, apostando em linhas esportivas, tecnologia embarcada e perfil urbano. O modelo traz motor 1.0 turbo com 115 cv, câmbio automático de seis marchas e itens como painel digital integrado à central multimídia por meio do Virtual Cockpit System. Disponível nas versões Premier e RS, o utilitário esportivo ocupa posição intermediária entre o Onix Activ e o Tracker no portfólio da marca.

Legenda: Cleírton Pessoa, Jordan Serra e Jota Pompilho Foto: LC Moreira

A Sanauto é a concessionária GM mais antiga de Fortaleza e segue ampliando sua conexão com o público local ao acompanhar os principais lançamentos da Chevrolet no Brasil. Confira os flashes de LC Moreira.

Legenda: Sérgio Campos, Rodrigo Ventura e Félix Junior Foto: LC Moreira

Legenda: Sonic: a nova máquina da GM Foto: LC Moreira

Legenda: Detalhes do interior do Sonic Foto: LC Moreira

Legenda: Sílvio Araújo Foto: LC Moreira

Legenda: Sérgio Campos, Rodrigo Ventura e Félix Junior Foto: LC Moreira

Legenda: Félix Junior, Léo Dall’Olio, Rodrigo Ventura e Banco GM Foto: LC Moreira

Legenda: Cleírton Pessoa, Léo Dall'Olio, Wesley Lima e Jota Pompilho Foto: LC Moreira

Legenda: Félix Junior e Pedro Acelera Foto: LC Moreira

Legenda: Sérgio Campos e Wesley Lima Foto: LC Moreira