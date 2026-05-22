CAPTEI: Sanauto apresenta novo Chevrolet Sonic em evento exclusivo em Fortaleza
Clientes e convidados conheceram de perto o novo SUV cupê da marca
A Sanauto recebeu convidados, clientes e representantes da imprensa para a apresentação oficial do novo Chevrolet Sonic durante o Sonic Day, mobilização nacional promovida pela General Motors em todo o País.
Em Fortaleza, o encontro aconteceu na unidade da Avenida Barão de Studart, reunindo apaixonados pelo universo automotivo em torno da nova aposta da Chevrolet para o segmento de compactos.
O Sonic chega ao mercado brasileiro com proposta de SUV cupê, apostando em linhas esportivas, tecnologia embarcada e perfil urbano. O modelo traz motor 1.0 turbo com 115 cv, câmbio automático de seis marchas e itens como painel digital integrado à central multimídia por meio do Virtual Cockpit System. Disponível nas versões Premier e RS, o utilitário esportivo ocupa posição intermediária entre o Onix Activ e o Tracker no portfólio da marca.
A Sanauto é a concessionária GM mais antiga de Fortaleza e segue ampliando sua conexão com o público local ao acompanhar os principais lançamentos da Chevrolet no Brasil. Confira os flashes de LC Moreira.