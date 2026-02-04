CAPTEI: Salvador entra em modo axé-chic com festa de Yemanjá no Horto

Salvador entrou em modo axé-chic na tarde de segunda-feira, 02.

Denise Bezerra e Gil Santos aportaram na capital baiana e reuniram uma turma de gente fina, elegante e sincera para celebrar a Festa de Yemanjá em clima de Pré-Lavagem, no disputado Horto.

Legenda: Festa da Pré-Lavagem de Denise Bezerra e Gil Santos Foto: Ceka Fotografia

Legenda: Festa da Pré-Lavagem de Denise Bezerra e Gil Santos Foto: Ceka Fotografia

O encontro aconteceu na casa de Sérgio e Fabyano, endereço onde o alto-astral deu o tom do começo ao fim.

Legenda: Festa da Pré-Lavagem de Denise Bezerra e Gil Santos Foto: Ceka

Entre conversas leves, risadas soltas e uma feijoada de respeito — daquelas que pedem branco gelado —, a tarde correu em ritmo de festa boa.

Legenda: Festa da Pré-Lavagem de Denise Bezerra e Gil Santos Foto: Ceka Fotografia

Legenda: Festa da Pré-Lavagem de Denise Bezerra e Gil Santos Foto: Ceka Fotografia

Denise fez homenagem especial aos Meninos Rei e a Yemanjá, com Gil afinado no espírito do mar.

Legenda: Festa da Pré-Lavagem de Denise Bezerra e Gil Santos Foto: Ceka

Legenda: Festa da Pré-Lavagem de Denise Bezerra e Gil Santos Foto: Ceka

Foi Bahia raiz, com perfume de alta sociedade. Axé !”

Legenda: Festa da Pré-Lavagem de Denise Bezerra e Gil Santos Foto: Ceka

Vem ver nas fotos captadas por Ceka Fotografia

Legenda: Festa da Pré-Lavagem de Denise Bezerra e Gil Santos Foto: Ceka

Legenda: Festa da Pré-Lavagem de Denise Bezerra e Gil Santos Foto: Ceka

Legenda: Festa da Pré-Lavagem de Denise Bezerra e Gil Santos Foto: Ceka

Legenda: Festa da Pré-Lavagem de Denise Bezerra e Gil Santos Foto: Ceka

Legenda: Festa da Pré-Lavagem de Denise Bezerra e Gil Santos Foto: Ceka

Legenda: Festa da Pré-Lavagem de Denise Bezerra e Gil Santos Foto: Ceka

Legenda: Festa da Pré-Lavagem de Denise Bezerra e Gil Santos Foto: Ceka

Legenda: Festa da Pré-Lavagem de Denise Bezerra e Gil Santos Foto: Ceka

Legenda: Festa da Pré-Lavagem de Denise Bezerra e Gil Santos Foto: Ceka

Legenda: Festa da Pré-Lavagem de Denise Bezerra e Gil Santos Foto: Ceka

Legenda: Festa da Pré-Lavagem de Denise Bezerra e Gil Santos Foto: Ceka

Legenda: Festa da Pré-Lavagem de Denise Bezerra e Gil Santos Foto: Ceka

Legenda: Festa da Pré-Lavagem de Denise Bezerra e Gil Santos Foto: Ceka

Legenda: Festa da Pré-Lavagem de Denise Bezerra e Gil Santos Foto: Ceka

Legenda: Festa da Pré-Lavagem de Denise Bezerra e Gil Santos Foto: Ceka

Legenda: Festa da Pré-Lavagem de Denise Bezerra e Gil Santos Foto: Ceka

Legenda: Festa da Pré-Lavagem de Denise Bezerra e Gil Santos Foto: Ceka

Legenda: Festa da Pré-Lavagem de Denise Bezerra e Gil Santos Foto: Ceka

Legenda: Festa da Pré-Lavagem de Denise Bezerra e Gil Santos Foto: Ceka

Legenda: Festa da Pré-Lavagem de Denise Bezerra e Gil Santos Foto: Ceka

Legenda: Festa da Pré-Lavagem de Denise Bezerra e Gil Santos Foto: Ceka

Legenda: Festa da Pré-Lavagem de Denise Bezerra e Gil Santos Foto: Ceka

Legenda: Festa da Pré-Lavagem de Denise Bezerra e Gil Santos Foto: Ceka

Legenda: Festa da Pré-Lavagem de Denise Bezerra e Gil Santos Foto: Ceka

Legenda: Festa da Pré-Lavagem de Denise Bezerra e Gil Santos Foto: Ceka