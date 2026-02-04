CAPTEI: Salvador entra em modo axé-chic com festa de Yemanjá no Horto

Salvador entrou em modo axé-chic na tarde de segunda-feira, 02.
Denise Bezerra e Gil Santos aportaram na capital baiana e reuniram uma turma de gente fina, elegante e sincera para celebrar a Festa de Yemanjá em clima de Pré-Lavagem, no disputado Horto.
O encontro aconteceu na casa de Sérgio e Fabyano, endereço onde o alto-astral deu o tom do começo ao fim.
Entre conversas leves, risadas soltas e uma feijoada de respeito — daquelas que pedem branco gelado —, a tarde correu em ritmo de festa boa.
Denise fez homenagem especial aos Meninos Rei e a Yemanjá, com Gil afinado no espírito do mar.
Foi Bahia raiz, com perfume de alta sociedade. Axé !”
Vem ver nas fotos captadas por Ceka Fotografia