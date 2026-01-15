CAPTEI: Rooftop vira point em noite exclusiva para Ana Brígido

No sábado, 10, Ana Brígido festejou o seu aniversário de forma bem intimista, no rooftop do Acqualina Residencial, endereço da anfitriã.

Em clima de “soirée nas alturas”, o encontro reuniu afetos em torno de uma curadoria de detalhes bem orquestrada. O bolo, assinado pela Dolce Divino, foi protagonista à mesa, enquanto a noite seguiu em rota oriental com sushi by Sushico Fortaleza, em versão premium.

Um dos pontos altos ficou por conta do “livro-memória”: convidados registraram polaroides e deixaram mensagens de afeto, compondo um álbum de lembranças instantâneas — luxo emocional em edição limitada.

O encerramento veio em tom de after chic, com baladinha discreta e pista improvisada, garantindo o selo de celebração contemporânea.

Veja nas fotos captadas por Pedro Porcelini:

Legenda: Ana Brígido e Léo Aguiar Foto: Pedro Porcelini

Legenda: Ana Brigido e Pedro Porcelini Foto: Pedro Porcelini

Legenda: Nádia Freitas, Ana Brígido e Valério Freitas Foto: Pedro Porcelini

Legenda: Gustavo Borges, Laura Freitas, Nádia e Valério Freitas Foto: Pedro Porcelini

Legenda: Karlos Italo, Marina Veras, Paulo Ximenes e Sabrina Max Foto: Pedro Porcelini

Legenda: Kauc Aguiar, Ana Brígido e Gabriela Aguiar Foto: Pedro Porcelini

Legenda: Rodrigo Lauriano, Giovanna Silveira, Ana Brígido e Léo Aguiar Foto: Pedro Porcelini

Legenda: Samuel Max, Ana Brígido e Ana Maria Max Foto: Pedro Porcelini

Legenda: Léo Aguiar, Ana Brígido, Neto Kirius e Jullyane Neves Rios Foto: Pedro Porcelini

Legenda: João Batista, Ana Brígido e Gabriel Rodrigues Foto: Pedro Porcelini

Legenda: Danilo Carvalho, Ana Brígido e Cândida Lopes Foto: Pedro Porcelini

Legenda: Amigos da aniversariante Foto: Pedro Porcelini