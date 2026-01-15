CAPTEI: Rooftop vira point em noite exclusiva para Ana Brígido

No sábado, 10, Ana Brígido festejou o seu aniversário de forma bem intimista, no rooftop do Acqualina Residencial, endereço da anfitriã.
Em clima de “soirée nas alturas”, o encontro reuniu afetos em torno de uma curadoria de detalhes bem orquestrada. O bolo, assinado pela Dolce Divino, foi protagonista à mesa, enquanto a noite seguiu em rota oriental com sushi by Sushico Fortaleza, em versão premium.
Um dos pontos altos ficou por conta do “livro-memória”: convidados registraram polaroides e deixaram mensagens de afeto, compondo um álbum de lembranças instantâneas — luxo emocional em edição limitada.
O encerramento veio em tom de after chic, com baladinha discreta e pista improvisada, garantindo o selo de celebração contemporânea.