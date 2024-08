CAPTEI: Roma Joias inaugura primeira loja conceito no shopping RioMar Fortaleza

A Roma Joias inaugurou, na sexta-feira, 02, sua primeira loja conceito exclusiva para o varejo no shopping RioMar Fortaleza. Com uma identidade visual toda em azul turquesa, a loja foi idealizada para proporcionar uma experiência de compra única, levando o espírito da marca para o cliente.

Legenda: Henrique Lima Foto: LC Moreira

De acordo com o presidente do Grupo Roma, Henrique Lima, a inauguração representa um marco no plano estratégico de expansão do grupo, que pretende chegar a 60 lojas em cinco anos. Com 30 anos de atuação no mercado de semijoias, a marca Roma oferece produtos de qualidade com design diferenciado, com peças possuindo uma camada de 15 milésimos de ouro, acima da média do mercado.

Legenda: Sabrina Bosford, Ygor Lobo e Helen de Lima Foto: LC Moreira

Durante todo o dia da inauguração, foi servido um coquetel e oferecidas condições especiais surpresa aos clientes.

Legenda: Carliane Matos e PH Donato Foto: LC Moreira

Legenda: Carliane Matos e Henrique Lima Foto: LC Moreira

