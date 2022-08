Preciosidades do artista cearense, Antônio Bandeira, estão expostos na Galeria Sculpt, de Rodrigo Parente.

Legenda: Os Papeis de Bandeira Foto: LC Moreira

São, aproximadamente, 40 obras do artista que vieram do inventário dos apartamentos do artista em Paris e do Rio de Janeiro, após a sua morte.

A mostra “Os Papéis de Bandeira” tem curadoria de Kedma Marques e faz parte da comemoração aos 100 anos do artista.

Legenda: Os Papeis de Bandeira Foto: LC Moreira

Legenda: Os Papeis de Bandeira Foto: LC Moreira

Legenda: Os Papéis de Bandeira Foto: LC Moreira

Legenda: Os Papéis de Bandeira Foto: LC Moreira

Legenda: Os Papéis de Bandeira Foto: LC Moreira

Legenda: Os Papéis de Bandeira Foto: LC Moreira

