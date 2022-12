CAPTEI: Rodrigo Mello, da Kroma Energia, recebe Título de Cidadão Cearense

Rodrigo Mello, natural de Pernambuco, recebeu o Título de Cidadão Cearense, na Assembleia Legislativa do Ceará, pelas mãos do deputado estadual Bruno Pedrosa (PDT), autor do requerimento.

Sócio fundador do Grupo Kroma, Rodrigo Mello é formado em engenharia elétrica pela Escola Politécnica da Universidade de Pernambuco (UPE), pós-graduado em Administração de Empresas e em Comercialização de Energia, ambos pela UPE, além de ser Técnico em Telecomunicações pela Escola Técnica Federal de Pernambuco.

Atua no setor de energia desde 2001, tendo como característica ser um negociador-facilitador objetivo. Pertence à primeira turma de profissionais que acreditaram no ambiente livre de energia, criando amplo relacionamento com os agentes do setor.

O CEO da Kroma, Rodrigo Mello, foi nomeado ao Título de Cidadão Cearense, condecoração outorgada e concedida pelas mãos do deputado estadual Bruno Pedrosa (PDT), foi oficializada em cerimônia na Assembleia Legislativa do Ceará, pelo empenho e investimento do empresário, com a presença da Kroma, na geração de energia fotovoltaica no Ceará um mercado naturalmente propício, diante da incidência solar do estado.

Legenda: Rodrigo Mello na tribuna Foto: Divulgação

Para 2023, está prevista a entrega de um conjunto de usinas solares em Jaguaruana, na Região do Vale do Jaguaribe, trazendo 1.900 empregos diretos e indiretos, sob um investimento de R$1,7 Bi.

Em 2018, a Kroma Energia construiu o Complexo Apodi, em Quixeré, num investimento da ordem de R$700 milhões. Em 2025, o grupo deve voltar ao mesmo município para implantar o Complexo Frei Damião (potencial de 192 MWp), movimentando novamente o mercado de trabalho na região.

Os investimentos da empresa no Ceará, com os Complexos Apodi, Arapuá e Frei Damião, juntos, devem ultrapassar os R$2,8 bilhões.

Veja o momento da entrega da honraria na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará:

Legenda: Rosa Maria Pereira de Albuquerque e Mello, Rodrigo Mello e Paula Carneiro de Albuquerque e Mello Foto: Divulgação

Legenda: Valério Veloso, Rodrigo Mello e Écliton Ramos Foto: Divulgação

Legenda: Rodrigo Mello e Marcos André Borges Foto: Divulgação

Legenda: Reginaldo Gomes Lira, Luís Carlos Gadelha Queiróz, Rodrigo Mello, Dep. Bruno Pedrosa, Antônio Joaquim Gonçalves de Oliveira, Yuri Torquato e Adauto Farias Foto: Divulgação

Legenda: Rodrigo Mello na tribuna Foto: Divulgação

Legenda: Entrega do Título - Dep. Bruno e Rodrigo Mello Foto: Divulgação

Legenda: Dep. Bruno Pedrosa, Rosa Maria Pereira de Albuquerque e Mello, Rodrigo Mello e Paula Carneiro de Albuquerque e Mello Foto: Divulgação