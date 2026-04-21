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CAPTEI: Riana Aguiar celebra novo ciclo em almoço-surpresa

Evento reuniu convidados no Allêz Brasserie, em clima intimista e elegante

Escrito por
Jeritza Gurgel jeritza.gurgel@svm.com.br
Jeritza Gurgel
Legenda: A aniversariante: Riana Aguiar
Foto: LC Moreira

Afeto, leveza e elegância deram o tom almoço-surpresa que movimentou o Allêz Brasserie, na sexta (17). O evento era pra lá de especial: celebrar o novo ciclo de Riana Aguiar.

Legenda: Surpresa!
Foto: LC Moreira

Organizada pelo marido de Riana, Alberto Aguiar, a comemoração reuniu nomes próximos em torno de uma experiência bem editada.

Legenda: Riana e Alberto Aguiar
Foto: LC Moreira

Legenda: Riana e Isabelle Aguiar
Foto: LC Moreira

Legenda: Riana Aguiar com as amigas no niver-surpresa
Foto: LC Moreira

O décor assinado por Patrícia Aquino e a trilha ao vivo ficou por conta de com Carla Amaral e Balanço Social.

Legenda: Carla Amaral
Foto: LC Moreira

O bolo de Analu entrou como highlight da tarde.

Legenda: Os parabéns de Riana
Foto: LC Moreira

Um encontro de tom intimista, com estética afinada e foco no essencial. Confira mais cliques do LC Moreira!

Legenda: Denielly Linheiro, Camile Quintão, Riana Aguiar, Marília Quintão, Tatiana Luna e Paula Sancho
Foto: LC Moreira

Legenda: Lívia Holanda, Riana e Inês Aguiar
Foto: Lívia Holanda, Riana e Inês Aguiar

Legenda: Inês e Isabelle Aguiar e Ana Virginia Fontenelle
Foto: LC Moreira

Legenda: Roberta Ponte, Myrella Tomé e Rayane Girão
Foto: LC Moreira

Legenda: Ticiana Lobo, Lourena Pinheiro, Riana Aguiar, Danielly Linheiro e Luciana Pordeus
Foto: LC Moreira

Legenda: Inês e Isabelle Aguiar e Ana Virginia Fontenelle
Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Maria Feitosa, Débora e Laura Aguiar
Foto: LC Moreira

Legenda: Roberta Torres, Rejane Oriá, Riana Aguiar, Virginia Fontenelle e Rosangela De Francesco
Foto: LC Moreira

Legenda: Paula Campos, Daianna Aguiar, Inara e Letícia Osterno
Foto: LC Moreira

Legenda: Sílvia Andréa Cidrão, Stefanne Cavalcante e Samantha Hissa
Foto: LC Moreira

Legenda: Laura, Érika, Débora e Nikole Aguiar
Foto: LC Moreira

Legenda: Niúra Guimarães, Riana Aguiar e Laura Saldanha
Foto: LC Moreira

Legenda: Luciana Colares, Denielly Linheiro, Camile Quintão, Riana Aguiar, Marília Quintão, Tatiana Luna e Paula Sancho
Foto: LC Moreira

Legenda: Isabelle e Riana Aguiar e Luiza Fragoso
Foto: LC Moreira

Legenda: Manoela Ponte, Riana Aguiar e Marília Lucena
Foto: LC Moreira

Legenda: Riana Aguiar e amigas
Foto: LC Moreira

Legenda: Luciana Sena, Riana Aguiar e Camila Câmara
Foto: LC Moreira

Legenda: Nikole, Érika, Riana, Débora e Laura Aguiar
Foto: LC Moreira

Legenda: Beatriz Fontineles, Riana e Mariana Aguiar
Foto: LC Moreira