CAPTEI: Riana Aguiar celebra novo ciclo em almoço-surpresa

Afeto, leveza e elegância deram o tom almoço-surpresa que movimentou o Allêz Brasserie, na sexta (17). O evento era pra lá de especial: celebrar o novo ciclo de Riana Aguiar.
Organizada pelo marido de Riana, Alberto Aguiar, a comemoração reuniu nomes próximos em torno de uma experiência bem editada.
O décor assinado por Patrícia Aquino e a trilha ao vivo ficou por conta de com Carla Amaral e Balanço Social.
O bolo de Analu entrou como highlight da tarde.
Um encontro de tom intimista, com estética afinada e foco no essencial. Confira mais cliques do LC Moreira!