CAPTEI: Riana Aguiar celebra novo ciclo em almoço-surpresa

Afeto, leveza e elegância deram o tom almoço-surpresa que movimentou o Allêz Brasserie, na sexta (17). O evento era pra lá de especial: celebrar o novo ciclo de Riana Aguiar.

Legenda: Surpresa! Foto: LC Moreira

Organizada pelo marido de Riana, Alberto Aguiar, a comemoração reuniu nomes próximos em torno de uma experiência bem editada.

Legenda: Riana e Alberto Aguiar Foto: LC Moreira

Legenda: Riana e Isabelle Aguiar Foto: LC Moreira

Legenda: Riana Aguiar com as amigas no niver-surpresa Foto: LC Moreira

O décor assinado por Patrícia Aquino e a trilha ao vivo ficou por conta de com Carla Amaral e Balanço Social.

Legenda: Carla Amaral Foto: LC Moreira

O bolo de Analu entrou como highlight da tarde.

Legenda: Os parabéns de Riana Foto: LC Moreira

Um encontro de tom intimista, com estética afinada e foco no essencial. Confira mais cliques do LC Moreira!

Legenda: Denielly Linheiro, Camile Quintão, Riana Aguiar, Marília Quintão, Tatiana Luna e Paula Sancho Foto: LC Moreira

Legenda: Lívia Holanda, Riana e Inês Aguiar Foto: Lívia Holanda, Riana e Inês Aguiar

Legenda: Inês e Isabelle Aguiar e Ana Virginia Fontenelle Foto: LC Moreira

Legenda: Roberta Ponte, Myrella Tomé e Rayane Girão Foto: LC Moreira

Legenda: Ticiana Lobo, Lourena Pinheiro, Riana Aguiar, Danielly Linheiro e Luciana Pordeus Foto: LC Moreira

Legenda: Inês e Isabelle Aguiar e Ana Virginia Fontenelle Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Maria Feitosa, Débora e Laura Aguiar Foto: LC Moreira

Legenda: Roberta Torres, Rejane Oriá, Riana Aguiar, Virginia Fontenelle e Rosangela De Francesco Foto: LC Moreira

Legenda: Paula Campos, Daianna Aguiar, Inara e Letícia Osterno Foto: LC Moreira

Legenda: Sílvia Andréa Cidrão, Stefanne Cavalcante e Samantha Hissa Foto: LC Moreira

Legenda: Laura, Érika, Débora e Nikole Aguiar Foto: LC Moreira

Legenda: Niúra Guimarães, Riana Aguiar e Laura Saldanha Foto: LC Moreira

Legenda: Luciana Colares, Denielly Linheiro, Camile Quintão, Riana Aguiar, Marília Quintão, Tatiana Luna e Paula Sancho Foto: LC Moreira

Legenda: Isabelle e Riana Aguiar e Luiza Fragoso Foto: LC Moreira

Legenda: Manoela Ponte, Riana Aguiar e Marília Lucena Foto: LC Moreira

Legenda: Riana Aguiar e amigas Foto: LC Moreira

Legenda: Luciana Sena, Riana Aguiar e Camila Câmara Foto: LC Moreira

Legenda: Nikole, Érika, Riana, Débora e Laura Aguiar Foto: LC Moreira