CAPTEI: Rhaina Ellery lança novo romance em noite literária na Artesano Galeria

Leitores, escritores e admiradores da literatura cearense ocuparam a Artesano Casa e Galeria para o lançamento de Nunca Gostei do Mar, novo romance de Rhaina Ellery. A noite reuniu sessão de autógrafos e conversa com a professora e psicanalista Ana Valeska Maia e a escritora Camila Chaves, em torno de uma obra que tem Fortaleza como paisagem, memória e personagem.

Legenda: Cupertino Freitas, Rafael Caneca, Clarisse Ilguenfritz, Rhaina Ellery, Marcelo Lettieri, Tânia Sales Foto: LC Moreira

Legenda: Adriano Huland e Rhaina Ellery Foto: LC Moreira

Publicado pela Editora Patuá, o livro acompanha Zé, taxista do Pirambu cuja rotina é transformada após uma criança ser esquecida em seu carro. Família, amizade e abandono atravessam a narrativa, construída a partir de histórias, lendas e afetos da Capital.

Legenda: Fátima Parente, Eliane Machado, Silvia Parente, Rhaina Ellery, Fauto Nilo,Elisa e Marina Parente Foto: LC Moreira

Depois de Mas Não Guardo Rancor, lançado na Flip em 2023, Rhaina retorna ao romance reafirmando seu olhar sensível sobre as relações humanas e sobre a cidade que escolheu fabular. Confira fotos de LC Moreira.

Legenda: Rhaina Ellery e família Foto: LC Moreira

Legenda: Bia Cals, Rhaina Ellery e Leonardo Carvalho Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Valeska Maia, Rhaina Ellery e Alessandra Brasileiro Foto: LC Moreira

Legenda: Beatriz Fonteles, Andréa Bezerra e Talita de Castro Foto: LC Moreira

Legenda: Genaldo, Neuma e Maria Braz e Victor Perlingeiro Foto: LC Moreira

Legenda: Antônio e Ju Melo Foto: LC Moreira

Legenda: Rhaina Ellery e Jeritza Gurgel 2 Foto: LC Moreira

Legenda: Rholden Queiroz, Rhaina Ellery e Catarina Portela Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Cristina Façanha, Raísa Cristina, Luciana Lemos e Carolina Torquato Foto: LC Moreira

Legenda: Bianca Bonorandi e Rhaina Ellery Foto: LC Moreira

Legenda: Gustavo Savedra, Rhaina Ellery e Ana Cecília Castro Foto: LC Moreira

Legenda: Renata Oliveira, Rhaina Ellery e Rafael Mercadante Foto: LC Moreira

Legenda: Cupertino Freitas, Rafael Caneca, Rhaina Ellery e Clarisse Ilguenfritz Foto: LC Moreira

Legenda: Jeritza Gurgel e Rachel Alcântara Foto: LC Moreira

Legenda: Casé Pinheiro, Natália Fernandes e Rafael Xerez Foto: LC Moreira

Legenda: Marília Ribeiro e Rhaina Ellery Foto: LC Moreira

Legenda: Ted Pontes e Rhaina Ellery Foto: LC Moreira

Legenda: Fátima Parente, Rhaina Ellery e Eliane Machado Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Maria Castro Alves e Rhaina Ellery Foto: LC Moreira