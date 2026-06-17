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CAPTEI: Rhaina Ellery lança novo romance em noite literária na Artesano Galeria

Obra publicada pela Patuá tem Fortaleza como cenário central

Escrito por
Jeritza Gurgel jeritza.gurgel@svm.com.br
(Atualizado às 08:35)
Jeritza Gurgel
Legenda: Rhaina Ellery
Foto: LC Moreira

Leitores, escritores e admiradores da literatura cearense ocuparam a Artesano Casa e Galeria para o lançamento de Nunca Gostei do Mar, novo romance de Rhaina Ellery. A noite reuniu sessão de autógrafos e conversa com a professora e psicanalista Ana Valeska Maia e a escritora Camila Chaves, em torno de uma obra que tem Fortaleza como paisagem, memória e personagem.

Legenda: Cupertino Freitas, Rafael Caneca, Clarisse Ilguenfritz, Rhaina Ellery, Marcelo Lettieri, Tânia Sales
Foto: LC Moreira

Legenda: Adriano Huland e Rhaina Ellery
Foto: LC Moreira

Publicado pela Editora Patuá, o livro acompanha Zé, taxista do Pirambu cuja rotina é transformada após uma criança ser esquecida em seu carro. Família, amizade e abandono atravessam a narrativa, construída a partir de histórias, lendas e afetos da Capital.

Legenda: Fátima Parente, Eliane Machado, Silvia Parente, Rhaina Ellery, Fauto Nilo,Elisa e Marina Parente
Foto: LC Moreira

Depois de Mas Não Guardo Rancor, lançado na Flip em 2023, Rhaina retorna ao romance reafirmando seu olhar sensível sobre as relações humanas e sobre a cidade que escolheu fabular. Confira fotos de LC Moreira.

Legenda: Rhaina Ellery e família
Foto: LC Moreira

Legenda: Bia Cals, Rhaina Ellery e Leonardo Carvalho
Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Valeska Maia, Rhaina Ellery e Alessandra Brasileiro
Foto: LC Moreira

Legenda: Beatriz Fonteles, Andréa Bezerra e Talita de Castro
Foto: LC Moreira

Legenda: Genaldo, Neuma e Maria Braz e Victor Perlingeiro
Foto: LC Moreira

Legenda: Antônio e Ju Melo
Foto: LC Moreira

Legenda: Rhaina Ellery e Jeritza Gurgel 2
Foto: LC Moreira

Legenda: Rholden Queiroz, Rhaina Ellery e Catarina Portela
Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Cristina Façanha, Raísa Cristina, Luciana Lemos e Carolina Torquato
Foto: LC Moreira

Legenda: Bianca Bonorandi e Rhaina Ellery
Foto: LC Moreira

Legenda: Gustavo Savedra, Rhaina Ellery e Ana Cecília Castro
Foto: LC Moreira

Legenda: Renata Oliveira, Rhaina Ellery e Rafael Mercadante
Foto: LC Moreira

Legenda: Cupertino Freitas, Rafael Caneca, Rhaina Ellery e Clarisse Ilguenfritz
Foto: LC Moreira

Legenda: Jeritza Gurgel e Rachel Alcântara
Foto: LC Moreira

Legenda: Casé Pinheiro, Natália Fernandes e Rafael Xerez
Foto: LC Moreira

Legenda: Marília Ribeiro e Rhaina Ellery
Foto: LC Moreira

Legenda: Ted Pontes e Rhaina Ellery
Foto: LC Moreira

Legenda: Fátima Parente, Rhaina Ellery e Eliane Machado
Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Maria Castro Alves e Rhaina Ellery
Foto: LC Moreira

Legenda: Maria e Cristiane Carneiro, Roberta Tomaz e Rhaina Ellery
Foto: LC Moreira