CAPTEI: Rhaina Ellery lança novo romance em noite literária na Artesano Galeria

Leitores, escritores e admiradores da literatura cearense ocuparam a Artesano Casa e Galeria para o lançamento de Nunca Gostei do Mar, novo romance de Rhaina Ellery. A noite reuniu sessão de autógrafos e conversa com a professora e psicanalista Ana Valeska Maia e a escritora Camila Chaves, em torno de uma obra que tem Fortaleza como paisagem, memória e personagem.
Publicado pela Editora Patuá, o livro acompanha Zé, taxista do Pirambu cuja rotina é transformada após uma criança ser esquecida em seu carro. Família, amizade e abandono atravessam a narrativa, construída a partir de histórias, lendas e afetos da Capital.
Depois de Mas Não Guardo Rancor, lançado na Flip em 2023, Rhaina retorna ao romance reafirmando seu olhar sensível sobre as relações humanas e sobre a cidade que escolheu fabular. Confira fotos de LC Moreira.