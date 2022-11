Captei: Revelo os bastidores do charmoso get together armado por Emília Buarque

Fim da tarde de terça, 22. Visão panorâmica da orla da Beira Mar de Fortaleza. Clima de festa de final de ano.

Antes de abrir as portas do duplex, Emília cuidou de cada detalhe da recepção.

Ambientação de arranjos assinada por Fernando Martins.

Legenda: Mesa de doces Foto: André Lima

A mesa de doces contou com arranjos minimalistas – ao tom da cultura nipônica - desenvolvidos por Emília e por Margarida, da Tomoé Floricultura. Um show à parte, já que a ocasião foi o motivo para a hostess lançar uma collab de doces para as festas a convite de Gabi Portugal, da Dolce Divino.

Legenda: Cupcakes da collab de Emília Buarque com Gabriela Portugal Foto: André Lima

Minibolos e cupcakes com mensagens leves, bons fluídos para as festas e virada de ano, além do minibolo temático “make a wish”. Imperdívéis para as celebrações de 2022!

Portas abertas! A elegante e sofisticada Emília recebe os convidados ligados a arte, cultura, moda e arquitetura.

Legenda: Tito Freitas Foto: André Lima

Tito Freitas, pianista consagrado no cenário nacional, parceiro de grandes momentos com Emílio Santiago, Tim Maia, Marcos Lessa, dentre outros, trouxe a mais requintada seleção musical para ocasião.

Taças Baccarat harmonizavam com comidinhas leves preparadas pela Chef Liliane Pereira.

Uma mesa de frutos do mar ao pôr do sol. Circulando pescados - purê de banana com atum e o avocado toast com salmão gravlax. No final, toque refrescante com gelatos: de creme de queijo com pudim e de rapadura com calda de caramelo salgado.

Legenda: Bia Dória e Emília Buarque Foto: André Lima

No script, um bate-papo da anfitriã com Bia Dória. A artista plástica, que atuou fortemente no Fundo Social, quando primeira-dama do governo de São Paulo, contou sobre sua trajetória de vida e o amor pela arte para os convidados.

Festa em casa é tudo de bom, né? E festa especial temos que compartilhar, porque é daquelas que se busca referência em cada detalhes.

Zoom nas fotos captadas por André Lima:

