CAPTEI: Réveillon de Fortaleza 2024 - Uma Festa Inesquecível no Aterro da Praia de Iracema

O Réveillon de Fortaleza conquistou mais uma vez o coração dos cearenses e turistas, com uma festa linda, democrática e repleta de pirotecnia surpreendente.

Tudo aconteceu no Aterro da Praia de Iracema. Foram três dias de comemorações marcada pela atmosfera de fervo, paixão e festa, proporcionando as melhores experiências para iniciar o ano novo.

Legenda: Réveillon de Fortaleza 2024 Foto: Divulgação Prefeitura de Fortaleza

O evento teve início no dia 29, com um show grandioso de cantor Roberto Carlos. Ao longo dos três dias, uma série de artistas de renome nacional e local animaram o público com performances incríveis.

A programação recebeu artistas locais, como Paulo José Benevides, Camila Marieta e Giovana Bezerra, que abriram as comemorações com muita energia. Além disso, grandes nomes da música brasileira marcaram presença, como Marina Sena, Ney Matogrosso, Titãs, Wesley Safadão, Alok, João Gomes e Taty Girl, completando um lineup diversificado e envolvente.

Legenda: Camila Marieta, Paulo José Benevides e Giovana Bezerra Foto: Bia Bley

Uma das grandes novidades do Réveillon de Fortaleza em 2024 foi a utilização de pirotecnia sem barulhos, priorizando uma comemoração inclusiva para pessoas com sensibilidade auditiva. Os fogos de artifício iluminaram o céu de Fortaleza em um espetáculo visual impressionante, acompanhado por mensagens positivas e inspiradoras projetadas no firmamento.

Legenda: Réveillon de Fortaleza 2024 Foto: Divulgação Prefeitura de Fortaleza

O Réveillon de Fortaleza 2024 marcou a história das comemorações da cidade, demonstrando sua capacidade de oferecer uma festa de alto nível, com atrações diversificadas e um ambiente seguro para todos os presentes.

Legenda: Réveillon de Fortaleza 2024 Foto: Divulgação Prefeitura de Fortaleza

Vem ver!

Legenda: Réveillon de Fortaleza 2024 Foto: Divulgação Prefeitura de Fortaleza

Legenda: Réveillon de Fortaleza 2024 Foto: Divulgação Prefeitura de Fortaleza

Legenda: Réveillon de Fortaleza 2024 Foto: Divulgação Prefeitura de Fortaleza

Legenda: Réveillon de Fortaleza 2024 Foto: Divulgação Prefeitura de Fortaleza

Legenda: Réveillon de Fortaleza 2024 Foto: Divulgação Prefeitura de Fortaleza

Legenda: Réveillon de Fortaleza 2024 Foto: Divulgação Prefeitura de Fortaleza

Legenda: Réveillon de Fortaleza 2024 Foto: Bia Bley

Legenda: Réveillon de Fortaleza 2024 Foto: Bia Bley

Legenda: Réveillon de Fortaleza 2024 Foto: Bia Bley

Legenda: Réveillon de Fortaleza 2024 Foto: Bia Bley

Legenda: Réveillon de Fortaleza 2024 Foto: Bia Bley

Legenda: Réveillon de Fortaleza 2024 Foto: Bia Bley

Legenda: Réveillon de Fortaleza 2024 Foto: Bia Bley

Legenda: Réveillon de Fortaleza 2024 Foto: Bia Bley

Legenda: Réveillon de Fortaleza 2024 Foto: Bia Bley

Legenda: Réveillon de Fortaleza 2024 Foto: Bia Bley

Legenda: Réveillon de Fortaleza 2024 Foto: Divulgação Prefeitura de Fortaleza

Legenda: Réveillon de Fortaleza 2024 Foto: Divulgação Prefeitura de Fortaleza

Legenda: Réveillon de Fortaleza 2024 Foto: Divulgação Prefeitura de Fortaleza

Legenda: Réveillon de Fortaleza 2024 Foto: Divulgação Prefeitura de Fortaleza

Legenda: Réveillon de Fortaleza 2024 Foto: Divulgação Prefeitura de Fortaleza

Legenda: Réveillon de Fortaleza 2024 Foto: Divulgação Prefeitura de Fortaleza

Legenda: Réveillon de Fortaleza 2024 Foto: Divulgação Prefeitura de Fortaleza

Legenda: Réveillon de Fortaleza 2024 Foto: Divulgação Prefeitura de Fortaleza

Legenda: Réveillon de Fortaleza 2024 Foto: Divulgação Prefeitura de Fortaleza

Legenda: Réveillon de Fortaleza 2024 Foto: Divulgação Prefeitura de Fortaleza

Legenda: Réveillon de Fortaleza 2024 Foto: Divulgação Prefeitura de Fortaleza

Legenda: Réveillon de Fortaleza 2024 Foto: Divulgação Prefeitura de Fortaleza

Legenda: Réveillon de Fortaleza 2024 Foto: Divulgação Prefeitura de Fortaleza

Legenda: Réveillon de Fortaleza 2024 Foto: Divulgação Prefeitura de Fortaleza

Legenda: Réveillon de Fortaleza 2024 Foto: Divulgação Prefeitura de Fortaleza

Legenda: Réveillon de Fortaleza 2024 Foto: Divulgação Prefeitura de Fortaleza

Legenda: Réveillon de Fortaleza 2024 Foto: Divulgação Prefeitura de Fortaleza

Legenda: Réveillon de Fortaleza 2024 Foto: Divulgação Prefeitura de Fortaleza