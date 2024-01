CAPTEI: Réveillon de Fortaleza 2024: noite épica ao som de Roberto Carlos

Fortaleza viveu uma noite cheia de emoções no primeiro dia do Réveillon de 2024. Com um público estimado em mais de meio milhão de pessoas, o Aterro da Praia de Iracema se transformou em um verdadeiro mar de gente ansiosa para assistir ao show do rei Roberto Carlos.

Legenda: Sarto Nogueira Foto: Divulgação da Prefeitura de Fortaleza

Graças ao patrocínio da marca Fortaleza, a apresentação do ícone da música brasileira foi viabilizada. Público super empolgado. Cada metro quadrado do Aterro da Praia de Iracema era local disputado. Fãs do cantor se emocionaram ao som de seus maiores sucessos.

Acompanhado pela orquestra comandada pelo maestro Eduardo Lages, Roberto Carlos mostrou todo o seu talento e carisma, conquistando os corações dos presentes.

Legenda: Maestro Eduardo Lage Foto: Divulgação da Prefeitura de Fortaleza

A surpresa da noite foi a chegada da cantora Luísa Sonza. Inesperado até para o Rei. Apareceu no palco, linda, loura e decotada preparando o terreno para sua própria apresentação que aconteceu no sábado, 30.

Legenda: Roberto Carlos e Luiza Sonza Foto: Divulgação da Prefeitura de Fortaleza

O Réveillon de Fortaleza entregou momentos marcantes nos três dias de festa. Além de Luísa Sonza, artistas renomados como Mara Pavanelly, Nonato Lima, Péricles, Marisa Monte, Xand Avião, Bell Marques, Murilo Huff e Mari Fernandes também se apresentar no Aterro da Praia de Iracema.

Legenda: Luiza Sonza Foto: Divulgação da Prefeitura de Fortaleza

Legenda: Mariza Monte e Waldonys Foto: Divulgação da Prefeitura de Fortaleza

Com uma programação diversificada, a festa organizada pela Prefeitura de Fortaleza assinou mais um ano inesquecível. Um Réveillon de Fortaleza 2024 que já tem uma marca na história da cidade.

Legenda: Sarto Nogueira e Élcio Batista Foto: Bia Bley

Vem ver as fotos enviadas pela divulgação da Prefeitura de Fortaleza:

Legenda: Ferruccio Feitosa, Sarto Nogueira e André Figueiredo Foto: Divulgação da Prefeitura de Fortaleza

Legenda: Sarto Filho, Sarto Nogueira, Luiza Sonza e Élcio Batista Foto: Divulgação da Prefeitura de Fortaleza

Legenda: Luiz Eduardo Menezes, Manuela e Joana Nogueira e Eliane Arrais Foto: Divulgação da Prefeitura de Fortaleza

Legenda: Roberto Carlos Foto: Divulgação da Prefeitura de Fortaleza

Legenda: Cristina Machado, Cristine Feitosa, Manuela Nogueira, Eliane Arrais e Manu Nogueira Foto: Divulgação - Prefeitura de Fortaleza

Legenda: Consuelo Dias Branco e Élcio Batista com amigos Foto: Bia Bley

Legenda: Roberto Carlos Foto: Divulgação - Prefeitura de Fortaleza

Legenda: Sarto com colaboradores Foto: Divulgação - Prefeitura de Fortaleza