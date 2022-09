CAPTEI: Reitor da UFC lança livro e atraí prestigiados nomes na noite de autógrafos

Os doutores, professores e advogados militantes na área penal, Cândido Albuquerque e Sérgio Rebouças uniram conhecimentos e lançaram na noite de quinta-feira (1°), no Anfiteatro da Faculdade de Direito da UFC, o livro “Crimes Contra o Sistema Financeiro Nacional”.

Legenda: Sergio Rebouças, Candido Albuquerque e Mauricio Benevides Foto: LC Moreira

O livro tem larga e profunda base teórica e uma visão aplicada da realidade judicial da matéria, já que a obra conta com as largas expertises dos juristas como professores de Direito Penal e Processual Penal da UFC e, ainda, com marcante atuação, na área criminal.

Legenda: Mauricio Benevides Foto: LC Moreira

O prefácio do livro é do professor Lênio Streck, mas a apresentação ficou sob a responsabilidade do Diretor da Faculdade de Direito, o professor Dr. Maurício Benevides Filho, ressaltando, no discurso, que a obra nasceu como referência obrigatória para alunos e operadores do Direito.

Os autores foram muito prestigiados na noite de autógrafos na Salamanca.

Vem ver quem passou por lá!

Legenda: Carolina, Beatriz, Candido e Isabela Albuquerque Foto: LC Moreira

Legenda: Ângela Gurgel e Candido Albuquerque Foto: LC Moreira

Legenda: Augusto Albuquerque, Tarine Montalverne e Rodrigo Rêgo Foto: LC Moreira

Legenda: Augusto Bezerra, Eduardo Queiroz, Adriano e Reginaldo Vasconcelos Foto: LC Moreira

Legenda: Candido Albuquerque e Juvêncio Viana Foto: LC Moreira

Legenda: Eduardo Barreira e Beatriz Albuquerque Foto: LC Moreira

Legenda: Fernando Ximenes e Cândido Albuquerque Foto: LC Moreira

Legenda: Juvêncio Viana, Leandro Vasques e Waldir Xavier Foto: LC Moreira

Legenda: Bruno Oliveira e Carolina Albuquerque Foto: LC Moreira

Legenda: Eduardo Queiroz e Cândido Albuquerque Foto: LC Moreira

Legenda: Eduardo Vilar e Fernando Ximenes Foto: LC Moreira

Legenda: Juvêncio Viana, Tarine Montalverne, João Luís Matias e Tereza Raquel Foto: LC Moreira

Legenda: Ângela Gurgel, Cândido Albuquerque, Jeritza Gurgel e Rodolfo Licurgo Foto: LC Moreira

Legenda: Carolina, Isabela e Beatriz Albuquerque Foto: LC Moreira

Legenda: Humberto Ellery, Edmar Ribeiro e Arnaldo Santos Foto: LC Moreira

Legenda: João Luís Matias, Tarine Montalverne,, Candido Albuquerque, Sergio Rebouças, Tereza Raquel e Juvêncio Viana Foto: LC Moreira

Legenda: Leonardo Carvalho e Leandro Vasques Foto: LC Moreira

Legenda: Lucas Conrado, Alex Santiago e Daniel Aragão Foto: LC Moreira

Legenda: Marcos de Paula Pessoa, Cândido Albuquerque e Daniel Maia Foto: LC Moreira

Legenda: Mário, Cândido e Ana Albuquerque Foto: LC Moreira

Legenda: Maurício Benevides e Ricardo Cavalcante Foto: LC Moreira

Legenda: Thiago Asfor, Juvêncio Viana, Sérgio Rebouças e Hélio Leitão Foto: LC Moreira

Legenda: Wânia Rocha e Fernando Ximenes Foto: LC Moreira

Legenda: Lançamento do livro Foto: LC Moreira

Legenda: Lançamento do livro Foto: LC Moreira

Legenda: Cândido Albuquerque Foto: LC Moreira

Legenda: Sérgio Rebouças Foto: LC Moreira