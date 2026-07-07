CAPTEI: Raisa Christina e Carolina Torquato lançam novos livros de poesia em Fortaleza

Entre livros, leituras em voz alta e conversas sobre o fazer poético, o Bruta Flor recebeu uma noite dedicada à literatura cearense. As escritoras Raisa Christina e Carolina Torquato lançaram, em clima de encontro entre amigos e leitores, os livros Monólito e Semilua, publicados pela Mórula Editorial.
A programação incluiu uma roda de leitura que deu voz aos poemas e aproximou o público dos processos criativos das autoras, cujas obras percorrem memórias, afetos, maternidade, desejo e as paisagens do sertão.
Um encontro delicado, em que a poesia saiu das páginas para ocupar o espaço e reafirmar a vitalidade da produção literária cearense. Confira os registros do evento.