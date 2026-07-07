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CAPTEI: Raisa Christina e Carolina Torquato lançam novos livros de poesia em Fortaleza

Noite literária reuniu leitores e escritores no Bruta Flo

Escrito por
Jeritza Gurgel jeritza.gurgel@svm.com.br
Jeritza Gurgel
Legenda: As autoras: Raisa Christina e Carolina Torquato
Foto: Jamille Queiroz

Entre livros, leituras em voz alta e conversas sobre o fazer poético, o Bruta Flor recebeu uma noite dedicada à literatura cearense. As escritoras Raisa Christina e Carolina Torquato lançaram, em clima de encontro entre amigos e leitores, os livros Monólito e Semilua, publicados pela Mórula Editorial.

Legenda: Nádia Camuça e Raisa Christina
Foto: Jamille Queiroz

A programação incluiu uma roda de leitura que deu voz aos poemas e aproximou o público dos processos criativos das autoras, cujas obras percorrem memórias, afetos, maternidade, desejo e as paisagens do sertão.

Legenda: Carolina Torquato, Celma Prata e Camila Bitar
Foto: Jamille Queiroz

Um encontro delicado, em que a poesia saiu das páginas para ocupar o espaço e reafirmar a vitalidade da produção literária cearense. Confira os registros do evento.

Legenda: Côca e Carolina Torquato e Virgílio Maia
Foto: Jamille Queiroz

Legenda: Carolina Torquato e João Menescal
Foto: Jamille Queiroz

Legenda: Maria José, Raisa e Saraiva Júnior
Foto: Jamille Queiroz

Legenda: Raisa Christina e Carolina Torquato
Foto: Jamille Queiroz

Legenda: Carolina Torquato e Nando
Foto: Jamille Queiroz

Legenda: Marcos, Raisa e Catarina
Foto: Jamille Queiroz

Legenda: Raisa Christina, Carolina Torquato e Carlos Augusto Lima
Foto: Jamille Queiroz

Legenda: Carolina Torquato, Artur Ribeiro e Thais Macedo
Foto: Jamille Queiroz

Legenda: Carolina Torquato e Marília Abrantes
Foto: Jamille Queiroz

Legenda: Raisa e Ana May Brasil
Foto: Jamille Queiroz

Legenda: Carolina Torquato, Josy e Robério Carvalho
Foto: Jamille Queiroz

Legenda: Camila Chaves e Raisa
Foto: Jamille Queiroz

Legenda: Poesia e amizade
Foto: Jamille Queiroz