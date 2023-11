CAPTEI: Rafaela Gomes e Felipe Parente se casam ao entardecer

Rafaela Gomes e Felipe Parente uniram suas vidas em uma cerimônia de casamento ao pôr do sol, numa atmosfera de felicidade.

Nesse cenário deslumbrante, a equipe da Event Planner, comandada Micheline Camarço, foi a responsável por planejar todos os detalhes da celebração, criando uma experiência repleta de emoção e animação.

Legenda: Aline Holanda, Felipe Parente, Rafaela Gomes e Micheline Camarço Albuquerque Foto: 3clicsfotografia

Durante a cerimônia, o casal Gi e Jales embalou os noivos e os convidados com repertório apropriado para o momento.

Legenda: Noivos Foto: 3clicsfotografia

Animando a festa, no salão central do buffet, Marcos Lessa e, depois, Carol do Axé.

Cenário lindo, uma festa animada e a presença de pessoas especiais tornou esse momento único e incrível.

Vem ver nas fotos captadas por 3clicsfotografia:

Legenda: Felipe Parente e os filhos, Duda e Theo Parente Foto: 3clicsfotografia

Legenda: Almira, Rafaela e Raniele Gomes Foto: 3clicsfotografia

Legenda: Synara e Cláudio Leal, Ronaldo Parente Foto: 3clicsfotografia

Legenda: Rômulo e Manuela Parente, Fábio e Stela Mota Foto: 3clicsfotografia

Legenda: Isadora, Marina Parente e Antônio Torquato Foto: 3clicsfotografia

Legenda: Welington Leitão, Felipe Parente, Fernando Ferrer e Carlos Pimentel Foto: 3clicsfotografia

Legenda: Felipe Parente entre Clea e Ramon Rodrigues Foto: 3clicsfotografia

Legenda: Germano e Micheline Albuquerque e Jeane e Marcelo Parente Foto: 3clicsfotografia

Legenda: Micheline Camaço Albuquerque e Manuela Mota Foto: 3clicsfotografia

Legenda: Lygia Pinheiro, Paula Burlamaqui, Geórgia Vieira e Bruna Leitão Foto: 3clicsfotografia

Legenda: Gilberto e Daniela Alves Costa Foto: 3clicsfotografia

Legenda: Colombo Cialdini, Marcos Lessa e Eduardo Corrêa Foto: 3clicsfotografia

Legenda: Fábio Pinheiro, Carlos Pimentel, Tiberio Burlamaqui e Assis Vieira Foto: 3clicsfotografia

Legenda: Ricardo Girão e Itali Araújo Foto: 3clicsfotografia

Legenda: Marlowe e Marciana Chastinet, Flávia e Édson Burlamaqui Foto: 3clicsfotografia

Legenda: Teco Rocha, Germano Albuquerque, Elen Pinheiro e Ricardo Rocha Foto: 3clicsfotografia

Legenda: Renan Gomes, Nilton Júnior e Osmir Pelegrini Foto: 3clicsfotografia