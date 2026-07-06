CAPTEI: Publicidade cearense celebra talentos no Festpro 2026, em Fortaleza

O mercado publicitário cearense se reuniu em noite de celebração para a 12ª edição do Festpro – Prêmio Assis Santos, promovido pelo Sinapro-CE. A premiação reconheceu campanhas e profissionais que vêm elevando o padrão criativo da comunicação produzida no Estado.

Legenda: Evandro Colares, Ana Celina Bueno, André Mota e Paulo Victor Foto: LC Moreira

A programação também marcou a posse de Lavor Neto na presidência do sindicato para o triênio 2026/2029, sucedendo Evandro Colares, em cerimônia prestigiada pela presidente da Fenapro, Ana Celina Bueno, e por representantes do mercado.

Legenda: Nova Diretoria do Sinapro-CE Foto: Magnum Saldanha

Uma noite que reafirmou a vitalidade e a capacidade de inovação da publicidade cearense. Confira as fotos da noite.

Legenda: Guilherme, Eliziane, Evandro e Evandro Colares Foto: LC Moreira

Legenda: Ananias Gomes, Lívia Uchoa, Lavor Neto e Alex Magalhães Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Celina Bueno e Evandro Colares Foto: Magnum Saldanha

Legenda: Ananias Gomes, Lívia Uchoa, Paulo Victor e Alex Magalhães Foto: LC Moreira

Legenda: Evandro Colares, Ana Celina Bueno e Pedro Martins Foto: Magnum Saldanha

Legenda: Advance Foto: LC Moreira

Legenda: Acesso Foto: LC Moreira

Legenda: Lavor Neto Foto: Magnum Saldanha

Legenda: Bolero Comunicação Foto: LC Moreira

Legenda: 12ª edição do Festpro – Prêmio Assis Santos Foto: Magnum Saldanha

Legenda: 12ª edição do Festpro – Prêmio Assis Santos Foto: Sinapro-CE

Legenda: 12ª edição do Festpro – Prêmio Assis Santos Foto: Sinapro-CE

Legenda: 12ª edição do Festpro – Prêmio Assis Santos Foto: Sinapro-CE

Legenda: 12ª edição do Festpro – Prêmio Assis Santos Foto: Sinapro-CE

Legenda: 12ª edição do Festpro – Prêmio Assis Santos Foto: Magnum Saldanha

Legenda: 12ª edição do Festpro – Prêmio Assis Santos Foto: Sinapro-CE

Legenda: 12ª edição do Festpro – Prêmio Assis Santos Foto: Magnum Saldanha

Legenda: 12ª edição do Festpro – Prêmio Assis Santos Foto: Magnum Saldanha