CAPTEI: Publicidade cearense celebra talentos no Festpro 2026, em Fortaleza

O mercado publicitário cearense se reuniu em noite de celebração para a 12ª edição do Festpro – Prêmio Assis Santos, promovido pelo Sinapro-CE. A premiação reconheceu campanhas e profissionais que vêm elevando o padrão criativo da comunicação produzida no Estado.
A programação também marcou a posse de Lavor Neto na presidência do sindicato para o triênio 2026/2029, sucedendo Evandro Colares, em cerimônia prestigiada pela presidente da Fenapro, Ana Celina Bueno, e por representantes do mercado.
Uma noite que reafirmou a vitalidade e a capacidade de inovação da publicidade cearense. Confira as fotos da noite.