Captei: Projeto social do IPREDE é agraciado com leilão beneficente promovido pelo Grupo Host

Na noite de terça, 20, amantes das artes, galeristas renomados, personalidades e empáticos das causas sociais estiveram reunidos no Moleskine para participar de um leilão beneficente em prol de arrematar uma quantia significativa e ajudar ao projeto Prato Cheio, do IPREDE, que impacta e traz dignidade a milhares de famílias de Fortaleza.

No salão principal do Moleskine – reconhecido pela curadoria de bom gosto que transforma as paredes do ambiente em vitrines de obras de arte, as peças do leilão foram distribuídas. Por lá, quadros com as assinaturas de artistas, como: Aldemir Martins, André Nódoa, Estrigas, Cadeh Juaçaba, Azuhli, Vando Figueiredo, Mano Alencar, Ascal, Silvio Rabelo, Carlos Macedo, Zé Tarcísio.

Coube a Pipo, a apresentação de mais de 50 obras de artistas renomados. Leonardo Leal, o apoio como galerista.

O evento foi um sucesso e, sem dúvida, contribuiu, concretamente, com a transformação social acolhida há mais de 35 anos no combate à fome.

Vem ver quem esteve por lá nas fotos captadas por LC Moreira:

