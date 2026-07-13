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CAPTEI: Projeto reuniu artistas, escritores e profissionais da cultura na Desconexo Design

Iniciativa aposta no diálogo entre literatura e artes visuais para valorizar a produção local

Escrito por
Jeritza Gurgel jeritza.gurgel@svm.com.br
Jeritza Gurgel
Legenda: Caio Balaio, Amanda Nunes, Diego Gregório, Alice Dote e Fernando Targino
Foto: LC Moreira

A Desconexo Design recebeu, na noite de quinta-feira (9), o coquetel de lançamento da primeira edição do Palavra, Imagem, Movimento.

Legenda: Fernando Targino e Renata Jereissati
Foto: LC Moreira

Idealizado pelo jornalista e escritor Diego Gregório, a iniciativa entusiasmou Fernando Targino. O projeto nasceu para aproximar literatura e artes visuais, reunindo artistas, escritores, designers, produtores culturais e convidados em torno da produção autoral de Fortaleza.

Legenda: Victor Perlingeiro, Diego Gregório e Maria Braz
Foto: LC Moreira

Em clima de encontro, a estreia apostou no diálogo entre diferentes linguagens e na construção de novas conexões para fortalecer a cena criativa local. Com atmosfera elegante e boa conversa, o projeto deu os primeiros passos como uma plataforma dedicada à valorização dos talentos cearenses e ao incentivo de futuras parcerias. Veja mais fotos de LC Moreira.

Legenda: Willian Pinheiro, Paulo Marcelo Rangel e Anderson Gadelha
Foto: LC Moreira

Legenda: Abelardo e Fernando Targino
Foto: LC Moreira

Legenda: Amanda Nunes e Kauê Barreto
Foto: LC Moreira

Legenda: Bia Mourão, Fernando Targino e Ionara Ângelo
Foto: LC Moreira

Legenda: Clarissa Frota e Ana Paula Aguiar
Foto: LC Moreira

Legenda: Jacqueline Paiva, Diana Marques e Lucas Brito
Foto: LC Moreira

Legenda: Abelardo Targino, Renata Jereissati e Fernando Targino
Foto: LC Moreira

Legenda: Juliana Capelo e Fernando Targino
Foto: LC Moreira

Legenda: Fernando Targino, Caio Balaio e Diego Gregório
Foto: LC Moreira

Legenda: Valter Moura, Fernando Targino, Vera Silva e Ana Novais
Foto: LC Moreira

Legenda: Daniel Moreira e Jacqueline Paiva
Foto: LC Moreira

Legenda: DJ Daniel Peixoto
Foto: LC Moreira

Legenda: Elizabeth Targino, Everardo Andrade e Maria Clara Targino
Foto: LC Moreira

Legenda: Virna e Gisela Piancó
Foto: LC Moreira

Legenda: Fernando Targino e Iratuã Freitas
Foto: LC Moreira

Legenda: Fernando Targino
Foto: LC Moreira

Legenda: Diego Gregório
Foto: LC Moreira

Legenda: Everton Rocha e Diego Gregório
Foto: LC Moreira

Legenda: Felipe Jatai, Roberta Bezerra e Luis Mafrense
Foto: LC Moreira

Legenda: Everardo Andrade
Foto: LC Moreira

Legenda: Fernando Targino e Tiago Rosa
Foto: LC Moreira

Legenda: Leonia Pinheiro e Juliana Capelo
Foto: LC Moreira

Legenda: Juliana Capelo, Fernando Targino, Renata Jereissati e Ana Novais
Foto: LC Moreira