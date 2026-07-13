CAPTEI: Projeto reuniu artistas, escritores e profissionais da cultura na Desconexo Design

A Desconexo Design recebeu, na noite de quinta-feira (9), o coquetel de lançamento da primeira edição do Palavra, Imagem, Movimento.

Legenda: Fernando Targino e Renata Jereissati Foto: LC Moreira

Idealizado pelo jornalista e escritor Diego Gregório, a iniciativa entusiasmou Fernando Targino. O projeto nasceu para aproximar literatura e artes visuais, reunindo artistas, escritores, designers, produtores culturais e convidados em torno da produção autoral de Fortaleza.

Legenda: Victor Perlingeiro, Diego Gregório e Maria Braz Foto: LC Moreira

Em clima de encontro, a estreia apostou no diálogo entre diferentes linguagens e na construção de novas conexões para fortalecer a cena criativa local. Com atmosfera elegante e boa conversa, o projeto deu os primeiros passos como uma plataforma dedicada à valorização dos talentos cearenses e ao incentivo de futuras parcerias. Veja mais fotos de LC Moreira.

Legenda: Willian Pinheiro, Paulo Marcelo Rangel e Anderson Gadelha Foto: LC Moreira

Legenda: Abelardo e Fernando Targino Foto: LC Moreira

Legenda: Amanda Nunes e Kauê Barreto Foto: LC Moreira

Legenda: Bia Mourão, Fernando Targino e Ionara Ângelo Foto: LC Moreira

Legenda: Clarissa Frota e Ana Paula Aguiar Foto: LC Moreira

Legenda: Jacqueline Paiva, Diana Marques e Lucas Brito Foto: LC Moreira

Legenda: Abelardo Targino, Renata Jereissati e Fernando Targino Foto: LC Moreira

Legenda: Juliana Capelo e Fernando Targino Foto: LC Moreira

Legenda: Fernando Targino, Caio Balaio e Diego Gregório Foto: LC Moreira

Legenda: Valter Moura, Fernando Targino, Vera Silva e Ana Novais Foto: LC Moreira

Legenda: Daniel Moreira e Jacqueline Paiva Foto: LC Moreira

Legenda: DJ Daniel Peixoto Foto: LC Moreira

Legenda: Elizabeth Targino, Everardo Andrade e Maria Clara Targino Foto: LC Moreira

Legenda: Virna e Gisela Piancó Foto: LC Moreira

Legenda: Fernando Targino e Iratuã Freitas Foto: LC Moreira

Legenda: Fernando Targino Foto: LC Moreira

Legenda: Diego Gregório Foto: LC Moreira

Legenda: Everton Rocha e Diego Gregório Foto: LC Moreira

Legenda: Felipe Jatai, Roberta Bezerra e Luis Mafrense Foto: LC Moreira

Legenda: Everardo Andrade Foto: LC Moreira

Legenda: Fernando Targino e Tiago Rosa Foto: LC Moreira

Legenda: Leonia Pinheiro e Juliana Capelo Foto: LC Moreira