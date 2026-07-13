CAPTEI: Projeto reuniu artistas, escritores e profissionais da cultura na Desconexo Design

A Desconexo Design recebeu, na noite de quinta-feira (9), o coquetel de lançamento da primeira edição do Palavra, Imagem, Movimento.
Idealizado pelo jornalista e escritor Diego Gregório, a iniciativa entusiasmou Fernando Targino. O projeto nasceu para aproximar literatura e artes visuais, reunindo artistas, escritores, designers, produtores culturais e convidados em torno da produção autoral de Fortaleza.
Em clima de encontro, a estreia apostou no diálogo entre diferentes linguagens e na construção de novas conexões para fortalecer a cena criativa local. Com atmosfera elegante e boa conversa, o projeto deu os primeiros passos como uma plataforma dedicada à valorização dos talentos cearenses e ao incentivo de futuras parcerias. Veja mais fotos de LC Moreira.