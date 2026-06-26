CAPTEI: Produtor rural sobe ao palco e vira estrela da abertura da PEC Brasil

A noite de quinta-feira, 25, entrou para a memória do agro brasileiro. Na estreia da PEC Brasil, novo nome da histórica PEC Nordeste, o protagonismo foi dedicado ao produtor rural.
O centenário Theatro José de Alencar recebeu cerca de 500 convidados para uma celebração inédita promovida pela Federação da Agricultura e Pecuária do Ceará (Faec).
Idealizado pelo presidente da Faec, Amílcar Silveira, e concebido pelo diretor cearense André Gress, premiado internacionalmente pelo Eventex Awards 2026, o espetáculo reuniu tecnologia, música, teatro e emoção para homenagear homens e mulheres que fazem do campo um motor de desenvolvimento e esperança.
Após a solenidade, os convidados foram recebidos nos jardins do Theatro ao som da cantora Marina Elali, encerrando o evento em clima de elegância e confraternização.
Confira mais fotos da noite, captadas por LC Moreira!