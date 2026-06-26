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CAPTEI: Produtor rural sobe ao palco e vira estrela da abertura da PEC Brasil

Espetáculo inédito no Theatro José de Alencar transforma a trajetória do produtor rural em protagonista da abertura da maior feira indoor do agro brasileiro

Escrito por
Jeritza Gurgel jeritza.gurgel@svm.com.br
Jeritza Gurgel
Legenda: Amilcar Silveira, Candice Rangel e Elmano de Freitas
Foto: LC Moreira

A noite de quinta-feira, 25, entrou para a memória do agro brasileiro. Na estreia da PEC Brasil, novo nome da histórica PEC Nordeste, o protagonismo foi dedicado ao produtor rural.

Legenda: Tom e Carlos Prado, André Gress, Beto Studart, Amilcar Silveira, Ricardo Cavalcante e Domingos Neto
Foto: LC Moreira

O centenário Theatro José de Alencar recebeu cerca de 500 convidados para uma celebração inédita promovida pela Federação da Agricultura e Pecuária do Ceará (Faec).

Legenda: Gentil Filho, Amilcar Silveira, José Feitosa e Gentil Linhares
Foto: LC Moreira

Idealizado pelo presidente da Faec, Amílcar Silveira, e concebido pelo diretor cearense André Gress, premiado internacionalmente pelo Eventex Awards 2026, o espetáculo reuniu tecnologia, música, teatro e emoção para homenagear homens e mulheres que fazem do campo um motor de desenvolvimento e esperança.

Legenda: Amilcar Silveira
Foto: LC Moreira

Legenda: Egidio Serpa e Juliana Castanho
Foto: LC Moreira

Após a solenidade, os convidados foram recebidos nos jardins do Theatro ao som da cantora Marina Elali, encerrando o evento em clima de elegância e confraternização.

Legenda: Marina Elali
Foto: LC Moreira

Confira mais fotos da noite, captadas por LC Moreira!

Legenda: Elmano de Freitas
Foto: LC Moreira

Legenda: Domingos Neto e Amilcar Silveira
Foto: LC Moreira

Legenda: Antônio de Salvo e Felipe Mota
Foto: LC Moreira

Legenda: Tom Prado e Beto Studart
Foto: LC Moreira

Legenda: André Gress e Raí Meirelles
Foto: LC Moreira

Legenda: Amilcar Silveira e Candice Rangel
Foto: LC Moreira

Legenda: Cid Marconi, Rita Grangeiro, Eliane Brasil, Carlos Prado e Luiz Roberto Barcelos
Foto: LC Moreira

Legenda: Gleudson Rosa e Alex Magalhães
Foto: LC Moreira

Legenda: João Martins, Amilcar Silveira e Fernando Ribeiro
Foto: LC Moreira

Legenda: Homenageados da noite
Foto: LC Moreira

Legenda: Leonardo Carvalho, Cid Marconi e Eduardo Jereissati
Foto: LC Moreira

Legenda: Gleudson Rosa, Rafael Leal, Alex Magalhães e Ananias Gomes
Foto: LC Moreira

Legenda: Johnatan e Júlia Bessa, Carlos Rebonato e Americano Brito
Foto: LC Moreira

Legenda: Amilcar Silveira, Domêncio Silva Cláudia, André e Danielle Ramalho
Foto: LC Moreira

Legenda: Amilcar Silveira e João Teixeira
Foto: LC Moreira

Legenda: Carlos Alberto Mendes, Rafael de Paula e Rafael Alcântara
Foto: LC Moreira

Legenda: Edson e Clara Santana
Foto: LC Moreira

Legenda: Joaquim Cartaxo, Eliane Brasil e Paulo Câmara
Foto: LC Moreira

Legenda: Bia Cals e Leonardo Carvalho
Foto: LC Moreira

Legenda: Carlos Silva e Carlos Pimentel
Foto: LC Moreira

Legenda: Karina Mandro, Danielle Leonel, Cristiano Nassifi e Matheus Ferreira
Foto: LC Moreira

Legenda: Amilcar Silveira e Milena Pereira
Foto: LC Moreira

Legenda: Annelise e João Ricardo Franco
Foto: LC Moreira

 