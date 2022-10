Captei: Primeiro Desafio Solidário do IPREDE leva muitos colaboradores para a corrida do bem

O Desafio Iprede 2022 aconteceu na manhã de sábado, 15. A turma de apreciadores da corrida, da caminhada e da ajuda ao próximo estiveram reunidos para participar da corrida organizada pela limiar consultoria esportiva.

Todo valor arrecadado com as inscrições da corrida foi destinado ao projeto “Prato Cheio” do IPREDE.

Olha só como a animação por lá!

Legenda: I Desafio Solidário Foto: Claudemilson Silva

