CAPTEI: Pretexto para exercitar gentileza levou Bráulio Bessa a point na Praia de Iracema

Imagine Açaí foi inaugurada na Praia de Iracema e, desde 2018, é conhecida por suas ações voltadas para um mundo mais humano. É um lugar onde o consumo do açaí pode gerar descontos caso haja a gentileza dos clientes. Além disso, estimula o plantio de sementes de girassol, incentiva a arte, a leitura e alimenta animais de rua.

Legenda: Alexandre Rangel, Ivana Bezerra e Marcelo Vieira Foto: LC Moreira

Marcelo Vieira Idealizador do negócio “O nosso principal objetivo é mostrar para as pessoas que as nossas ações diárias, por mais simples que pareçam, conseguem impactar nossas vidas e das pessoas que nos cercam”

A reutilização dos potinhos para plantio é outra ação bem legal que acontece dentro do estabelecimento: após tomar o açaí, é ofertado terra adubada, semente, pazinha e regador para que seja plantado girassol dentro do potinho utilizado no consumo de açaí. Assim, reduz o lixo e o consumidor contribuiu para o nascimento de mais uma plantinha.

Legenda: Ivana Bezerra Rangel Foto: Arquivo Ivana Bezerra

O espaço, também, possui mobílias feitas de material reaproveitado. Poltronas de tambor de óleo, banquinhos de lata, balcões de porta, mesas de tonel etc.

Também, fazem parte do cenário, obras de artistas em começo de carreira que precisam ganhar espaço e notoriedade sem custo algum!

Legenda: Espaço Imagine Foto: LC Moreira

Na estante, que mais parece uma árvore, possui galhos repletos de espaços para livros para que os visitantes possam ter acessos a histórias. Não há cadastro, nem aluguel. Pode levar, trazer, deixar. A ideia é que se traga e leve educação.

Legenda: Espaço Imagine Foto: LC Moreira

Na pegada da educação, cultura e arte, dentro da loja existe um palco e um espaço pensados para realização de encontros culturais e educativos.

Legenda: Dani Gondim Foto: LC Moreira

Cães e gatos que moram na rua não foram esquecidos. Ração e água não faltam para os bichinhos que aparecem por lá com fome e sede. Doações de ração para abrigos que cuidam de animais abandonados em Fortaleza são benvindas.

Por tudo isso é que me atraiu a contar essa história hoje, levou Bráulio Bessa até lá e um monte de gente fina, elegante, sincera e que cuida da natureza, respeita as pessoas, os animais e busca de uma sociedade cada vez melhor.

Olha aí as fotos captadas pelo LC Moreira!

Legenda: Bernardo, Lize e Ivana Bezerra, Alexandre, Beatriz e Pedro Rangel Foto: LC Moreira

Legenda: Amanda Fonseca, João Levy, Maria Valentina e Caio Napoleão Foto: LC Moreira

Legenda: Bráulio Bessa e Marcelo Vieira Foto: LC Moreira

Legenda: Aginaldo e Giselle Lima, Ivana Bezerra e Alexandre Rangel Foto: LC Moreira

Legenda: Alexandre Montenegro, Marcelo Vieira, Bráulio Bessa e Dani Gondim Foto: LC Moreira

Legenda: Alexandre Rangel, Ivana Bezerra e Eduardo Braga Foto: LC Moreira

Legenda: Roberto Dias e Ricardo Alencar Foto: LC Moreira

Legenda: Bernardo, Ivana e Lize Bezerra Foto: LC Moreira

Legenda: Bráulio Bessa, Camila Mendes e Adrino Paz Foto: LC Moreira

Legenda: Bráulio Bessa, Marcelo Vieira e Ivana Bezerra Foto: LC Moreira

Legenda: Carol Mello, Ivana Bezerra e Socorrinha Medeiros Foto: LC Moreira

Legenda: Circe Jane, Ivana Bezerra e Fernando Castro Alves Foto: LC Moreira

Legenda: Enid Câmara, Celina Castro Alves, Ivana Bezerra, Alexandre Rangel, Mano e Ingrid Alencar Foto: LC Moreira

Legenda: Bráulio Bessa e Lilia Quinderé Foto: LC Moreira

Legenda: Gustavo Pinheiro e Anya Ribeiro Foto: LC Moreira

Legenda: Alexandre Rangel e Caio Napoleão Foto: LC Moreira

Legenda: Alexandre Rangel, Ivana Bezerra e Marcelo Vieira com os colaboradores Foto: LC Moreira

Legenda: Espaço Imagine Foto: LC Moreira

Legenda: Pedro Rangel, Beatriz Alencar e Alexandre Rangel Foto: LC Moreira

Legenda: Ivana Bezerra e Alexandre Pereira Foto: LC Moreira

Legenda: Aginaldo e Giselle Lima Foto: LC Moreira

Legenda: Ivana Bezerra e Elusa Laprovítera Foto: LC Moreira

Legenda: Ivana Bezerra e Ticiana Queiroz Foto: LC Moreira

Legenda: Ivana Bezerra Rangel Foto: LC Moreira

Legenda: Imagine Foto: LC Moreira

Legenda: Espaço Imagine Foto: LC Moreira

Legenda: Veri Bessa, Alexandre Montenegro e Marcos Lessa Foto: LC Moreira

Legenda: Vando Figueiredo e Bráulio Bessa Foto: LC Moreira

Legenda: Tota e Jessé Batista e Adriano Paz Foto: LC Moreira

Legenda: Ticiana Queiroz, Dani Gondim, Ivana Bezerra e Murilo Pascoal Foto: LC Moreira

Legenda: Thyanna Fontenele e Áurea Boneca Foto: LC Moreira

Legenda: Ticiana Queiroz e Marcelo Vieira Foto: LC Moreira

Legenda: Sérgio Marozzi e Adriano Paz Foto: LC Moreira

Legenda: Bráulio Bessa e LC Moreira Foto: LC Moreira

Legenda: Imagine Foto: LC Moreira

Legenda: Ivana e Ivan Bezerra e Joaquim Cartaxo Foto: LC Moreira

Legenda: Ivana e Lize Bezerra Foto: LC Moreira

Legenda: Lilia Quinderé, Ivana Bezerra e Lia Quinderé Foto: LC Moreira

Legenda: Ruy Câmara, Fernando Castro Alves, Circe Jane, Enid Câmara e Alexandre Pereira Foto: LC Moreira

Legenda: Tota Batista, Ivana Bezerra e Adriano Paz Foto: LC Moreira

Legenda: Pedro Rangel e Beatriz Alencar Foto: LC Moreira

Legenda: Ruy Câmara e Alexandre Pereira Foto: LC Moreira

Legenda: Murilo Pascoal, Alexandre Rangel, Ivana Bezerra e Marcelo Vieira Foto: LC Moreira

Legenda: Joaquim Cartaxo, Ivana Bezerra e Enid Câmara Foto: LC Moreira

Legenda: Ivana Bezerra, Anya Ribeiro e Alexandre Rangel Foto: LC Moreira

Legenda: Ivana Bezerra, Elusa e Totonho Laprovitera Foto: LC Moreira

Legenda: Ivana e Maina Bezerra Foto: LC Moreira

Legenda: Joaquim Cartaxo, Maria Eduarda e Fátima Bandeira Foto: LC Moreira