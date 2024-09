CAPTEI: Presidente do Sindicato dos Médicos do Ceará se casa em cerimônia intimista

Na última quarta-feira, 11, o presidente do Sindicato dos Médicos do Ceará, Max Ventura, e o profissional de recursos humanos, Tarcílio Oliveira, celebraram sua união em uma cerimônia intimista repleta de emoção e significado.

Comandada pelo celebrante Júlio César, a cerimônia foi marcada por momentos de muita emoção, trocas de histórias, lembranças e planos para o futuro dos noivos. O formato escolhido destacou a personalidade e os sentimentos dos noivos, proporcionando uma experiência autêntica e única para todos os presentes.

Legenda: Noivos Max Ventura e Tarcílio Oliveira com o celebrante Júlio César Foto: David Carvalho

Entre os convidados estavam familiares, membros do Sindicato dos Médicos, amigos do Grupo Espírita Caminho da Luz e amigos íntimos, que acompanharam de perto o momento especial do casal. Após a cerimônia, todos se reuniram em uma bela festa para celebrar a nova etapa da vida de Max e Tarcílio.

Veja mais momentos nas fotos captadas por David Carvalho:

Legenda: Max Ventura e Tarcílio Oliveira e o pet do casal Benjamim Foto: David Carvalho

Legenda: Max Ventura e Tarcílio Oliveira com sua mãe D. Vera Foto: David Carvalho

Legenda: Noivos Dr. Max Ventura e Tarcílio Oliveira com Dra. Mayra Pinheiro Foto: David Carvalho

Legenda: Dr. Max Ventura com seus irmãos Nayara Ventura, Jamilly Ventura e Zarlane Ventura e o noivo Tarcílio Oliveira Foto: David Carvalho

Legenda: Noivos Dr. Max Ventura e Tarcílio Oliveira com Dra. Luna Chiara e seu esposo Luan Aragão Foto: David Carvalho

Legenda: Noivos e convidados membros do Grupo espírita Caminho da Luz Foto: David Carvalho

