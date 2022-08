CAPTEI: Presidente da OAB-CE recebe a Medalha da Ordem Alencarina do Mérito Judiciário do TRT-7

O Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região (CE) entregou, em sessão solene, na manhã da última sexta-feira, 29 de julho, a Medalha da Ordem Alencarina do Mérito Judiciário do Trabalho ao presidente da Ordem dos Advogados do Brasil – Ceará, Erinaldo Dantas, em homenagem a seus serviços prestados à sociedade.

A solenidade ocorreu na Sala de Sessões do Pleno, na sede do TRT-7.

O evento reuniu advogados, familiares, amigos, servidores e magistrados da Justiça do Trabalho do Ceará.

Legenda: Aurelina e Erinaldo Dantas e Maria José Girão Foto: LC Moreira

Erinaldo Dantas Presidente da OAB/Ce “Eu fico muito honrado, mas tenho a plena consciência que o prêmio não é para a pessoa do Erinaldo, mas sim para a advocacia cearense, a qual represento. Agradeço aos desembargadores do TRT-7 e vou tentar fazer jus ao merecimento desta homenagem, mantendo essa boa relação com a Justiça Trabalhista”

Em março deste ano, o Tribunal do Trabalho da 7ª Região realizou cerimônia coletiva para homenagear outras personalidades, mas o advogado não pôde comparecer ao evento para receber a sua medalha, motivo pelo qual a Corte realizou o ato solene.

Veja os registros captados por LC Moreira:

Legenda: Carol, Maria Beatriz, Alessandro, Erinaldo, Aurelina e Jorge Dantas Foto: LC Moreira

Legenda: Marília, Erinaldo e Teresa Dantas Foto: LC Moreira

Legenda: Erinaldo Dantas Foto: LC Moreira

Legenda: Erinaldo Dantas e Advogados Foto: LC Moreira

Legenda: Hamilton Sobreira e Erika Menezes Foto: LC Moreira

Legenda: Edgar Ximenes, Rodolfo Licurgo e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Antônio Carlos Santiago e Paulo Victor Foto: LC Moreira

Legenda: Regina Nepomuceno e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Erinaldo Dantas, Ticiana Timbó e Davi Sombra Foto: LC Moreira

Legenda: Erinaldo Dantas e Christiane Leitão Foto: LC Moreira

Legenda: Erinaldo Dantas e Maria José Girão Foto: LC Moreira

Legenda: Erinaldo Dantas, Isabel Porto e Franzé Gomes Foto: LC Moreira

Legenda: Eduardo Pragmácio e Edgar Ximenes Foto: LC Moreira

Legenda: Amilton Sobreira, Sonia Cavalcante Foto: LC Moreira

Legenda: Ricardo Amorim e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Deise Souza, Francisca Castelo Branco, Lucas Asfor e Ticiana Timbó Foto: LC Moreira

Legenda: Erinaldo Dantas e Bretis de Castro Foto: LC Moreira

Legenda: Jeritza Gurgel e Rodolfo Licurgo Foto: LC Moreira

Legenda: Erinaldo Dantas e Hermano Queiroz Foto: LC Moreira

Legenda: Franzé Gomes, Gisela Sampaio, Regina Nepomoceno, Juliana Sombra e Erinaldo Dantas Foto: LC Moreira

Legenda: Franzé Gomes, Gisela Sampaio, Regina Nepomoceno, Juliana Sombra e Erinaldo Dantas Foto: LC Moreira

Legenda: Helio e Christiane Leitão Foto: LC Moreira

Legenda: Jeritza Gurgel, Erinaldo Dantas, Rodolfo Licurgo e Christiane Leitão Foto: LC Moreira

Legenda: Jorge e Alessandro Dantas Foto: LC Moreira

Legenda: Lucas Asfor e Erinaldo Dantas Foto: LC Moreira

Legenda: Waldir Xavier e Leonardo Vasconcelos Foto: LC Moreira

Legenda: Solenidade Foto: LC Moreira

Legenda: Ricardo Amorim e Marcos José Foto: LC Moreira

Legenda: Marília e Erinaldo Dantas, Regina Nepomuceno, Aurelina e Teresa Dantas Foto: LC Moreira

Legenda: Janaina Nunes, Jane Calixto e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Neyara Frota e Paula Simas Foto: LC Moreira

Legenda: Plauto e Isabel Porto Foto: LC Moreira

Legenda: Sonia Cavalcante, Helio e Christiane Leitão Foto: LC Moreira

Legenda: Marília, Erinaldo, Aurelina e Teresa Dantas Foto: LC Moreira