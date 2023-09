CAPTEI: Presidente da Fundação Edson Queiroz é homenageada pelo Dia do Economista

Lenise Queiroz Rocha, graduada em Ciências Econômicas, foi agraciada em uma sessão solene na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) em comemoração ao Dia do Economista, que ocorre anualmente em 13 de agosto. A cerimônia foi realizada no Plenário 13 de Maio, na tarde da última segunda-feira, 18.

A homenagem foi promovida pelo deputado estadual Sérgio Aguiar (PDT), em parceria com o presidente da Alece, Evandro Leitão.

Além de Lenise Queiroz Rocha, outros ilustres participantes foram homenageados nesse importante evento. Também receberam reconhecimento o deputado federal Danilo Forte, o segundo vice-presidente da Federação do Comércio do Ceará (Fecomércio CE), Luiz Gastão Bittencourt, o presidente do Banco do Nordeste, Paulo Câmara, e o editor-chefe do portal Focus.jor, o jornalista Fábio Campos.

