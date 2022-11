Captei: Prefeitura de Fortaleza anuncia 2 dias de festa no lançamento do Réveillon 2023

Na noite de terça, 22, profissionais da imprensa, do trade turístico, do setor produtivo e formadores de opinião estiveram no Estoril para descobrir as novidades do melhor réveillon do norte e nordeste.

Após uma pausa - necessária - de dois anos, a gestão municipal vai comemorar - em dobro! Dois dias de alegria, de energia e de atitude.

O prefeito de Fortaleza, José Sarto, fez um rápido speech ressaltando que a festa da virada gera um investimento em toda uma cadeia econômica da cidade.

Em seguida, o anúncio das atrações. Alok, Daniela Mercury, Luan Santana, Nando Reis, Jorge Aragão, Luiza Sonza, Alcione, Alceu Valença, Mari Fernandez, Xand Avião, Marcia Felipe, Nattanzinho, Waldonys, Isabela Serpa, Marcos Lessa, Felipe Amorim, Getúlio Abelha, Paulo Benevides.

O Prefeito José Sarto reuniu todo o secretariado no palco e fez uma coletiva de imprensa.

Após, para potencializar a vibe do momento, chegou Mari Fernandes. Trouxe um pocket show. Foi o máximo! Sofrencia muita, mas das boas, daquelas que todo mundo gosta!

After...coquetel, socialização, bom astral e sal da brisa do mar da Praia de Iracema.

