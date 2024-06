CAPTEI: Posto de Saúde Dr Sérgio Gomes de Matos é inaugurado em Fortaleza

Nesta quarta-feira, 12, foi inaugurado o 121° posto de saúde de Fortaleza, que recebeu o nome de Doutor Sergio Gomes de Matos, no bairro Edson Queiroz.

Legenda: Posto de Saúde Dr Sérgio Gomes de Matos Foto: LC Moreira

A unidade atende a uma antiga demanda da comunidade do residencial, beneficiando mais de 8 mil pessoas. Com consultórios, sala de odontologia, farmácia e outros espaços, o posto contará com diversos serviços para atender a população.

O prefeito Sarto Nogueira esteve presente na inauguração, bem como a família do homenageado.

Legenda: Família Gomes de Matos com o Prefeito Sarto Foto: LC Moreira

