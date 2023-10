CAPTEI: 'Pode me chamar de Ferrão': A trajetória épica do Ferroviário Atlético Clube

Na mais recente obra de Jeff Peixoto intitulada - "Pode me chamar de Ferrão" - o escritor transporta o leitor para o mundo vibrante e apaixonante do clube coral.

O livro narra a vida de José Vládio de Sousa e Silva, mais conhecido como "Ferrim", um personagem fictício profundamente ligado ao Ferroviário. Desde sua entrada na diretoria do clube, Jeff Peixoto sentiu a necessidade de honrar a grandiosidade da equipe, combatendo o apelido diminutivo e transformando-o em algo poderoso e inspirador.

Legenda: Pode me chamar de Ferrão Foto: LC Moreira

Em uma narrativa não-linear e emocionante, o romance aborda momentos marcantes da história do Ferroviário, desde a decepção do rebaixamento no campeonato cearense de 2014 até a gloriosa conquista do Campeonato Brasileiro de 2018. O livro é muito mais do que uma história de futebol, é uma verdadeira jornada de paixão, vitórias e derrotas.

Legenda: Tutuba e Jeff Peixoto Foto: LC Moreira

"Pode me chamar de Ferrão" é o quarto livro publicado por Jeff Peixoto, um autor talentoso e membro das renomadas Academia Fortalezense de Letras (AFL) e Academia Cearense de Cinema (ACC). Com sua habilidade ímpar de criar narrativas e com um profundo amor pelo Ferroviário Atlético Clube, Peixoto entrega uma leitura imperdível para todos os apaixonados pelo futebol e pela literatura.

Veja quem esteve na noite de lançamento no Ideal Clube.

